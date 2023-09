Wilson Lima destaca importância da transição para transportes sustentáveis durante reunião com representantes de empresa de veículos elétricos

O governador Wilson Lima reuniu, nesta segunda-feira (18/09), com representantes da BYD Auto, fabricantes de veículos elétricos que possuem uma fábrica de baterias no Polo Industrial de Manaus. O encontro faz parte da política para atrair novos investidores que utilizam energia limpa, a exemplo dos carros, caminhões e ônibus elétricos.

Em 2022, o governador Wilson Lima firmou convênio de R$ 34,9 milhões com a Prefeitura de Manaus para adquirir 12 ônibus elétricos, que serão empregados no transporte público da capital. Por conta da tecnologia, os veículos adquiridos com o aporte do Estado não emitem poluentes atmosféricos.

“A gente tem buscado atrair para o nosso estado investimentos que aliem inovação com sustentabilidade, é o caso da BYD que já realiza um trabalho no Brasil e no Amazonas”, destacou o governador Wilson Lima.

A BYD Auto é uma fabricante de automóveis, caminhões e ônibus sediada em Xian, na China, e fundada em 2003. Atualmente, opera três fábricas no país, duas em Campinas (SP), sendo uma para montagem de ônibus 100% elétricos e outra para a produção de módulos fotovoltaicos, e uma outra no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de celular de fosfato de ferro-lítio.

Participaram do encontro o diretor da empresa, Johnny Jiang; a supervisora de administração e RH, Caroline Contente; e a diretora de gestão de Tributos, Liza Ribeiro; diretor de Gestão de Suprimentos, Kleber Maia; além dos secretários estaduais de Fazenda, Alex Del Giglio; e Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa.

