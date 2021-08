Wilson Lima destaca importância do FNDE para o desenvolvimento da educação, em reunião com ministro Milton Ribeiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O governador Wilson Lima destacou, durante reunião com ministro da Educação, Milton Ribeiro, e prefeitos do interior do Amazonas, a importância dos municípios acessarem os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que a educação avance ainda mais no Amazonas. O encontro foi realizado na Faculdade Boas Novas em Manaus, nesta sexta-feira (13/08).

Segundo Wilson Lima, a aproximação do Ministério da Educação e Prefeituras, reforçando a aplicação de recursos do FNDE, representa um reforço à política estadual, que tem suas diretrizes definidas no programa Educa+Amazonas, lançado em julho pelo Governo do Estado.

Na reunião, técnicos do FNDE atenderam individualmente prefeitos e representantes dos municípios. “Esse aqui é um espaço em que o Ministério da Educação vai ter um momento de conversa com os prefeitos e também com os gestores da educação no interior e entender de que forma que pode se estreitar as relações sobretudo no acesso e também no destravamento de alguns de alguns projetos do FNDE que são significativos e importantes pra que a gente possa avançar nesse processo de ensino e aprendizagem”, disse o governador.

O Educa+Amazonas é um investimento de R$ 400 milhões do Governo do Amazonas por meio de 13 projetos prioritários. O programa tem quatro eixos: recuperação da aprendizagem, qualificação e reconhecimento dos profissionais da Educação, preparação do estudante para o futuro e meio ambiente e sustentabilidade.

Com o Educa+Amazonas, o governador Wilson Lima prevê retomar o pagamento do 14º e 15 º salário aos profissionais de Educação do estado que cumprirem suas metas. Desde 2014 essa bonificação não é paga aos profissionais porque governos anteriores tiraram esse benefício. Além disso, o Estado vai ofertar 15 mil vagas de pós-graduação para profissionais da rede estadual e municipais.

FNDE – O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é responsável pela execução da maioria das ações e programas da educação do País, como alimentação e transporte escolar para a educação básica. O FNDE também auxilia na execução de programas voltados para o ensino profissional e tecnológico, além do ensino superior.

Segundo o prefeito de Amaturá, Joaquim Coroado, entre as principais dificuldades para acessar os programas do FNDE estava o acesso ao ministério na capital federal. “A dificuldade era de chegar em Brasília, no ministério, e ser atendido. Então, com essa iniciativa, a gente vai trazer os ministérios, os órgãos todos, para servir o prefeito, com certeza é de suma importância”, avaliou o prefeito.

Volta às aulas – O governador Wilson Lima destacou, ainda, durante o evento, a retomada das aulas 100% presenciais, como parte do projeto de recuperação da aprendizagem do programa Educa+Amazonas.

Na capital, o retorno está autorizado para o dia 23 de agosto e no interior, dia 8 de setembro, e será possível com a antecipação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para os trabalhadores da educação.

“Eu peço aos senhores professores que retornem às aulas, que as crianças estão sofrendo até emocionalmente, mas sobretudo em termos de aprendizado há um sofrimento muito grande para os nossos filhos”, disse o ministro da Educação.

EAD – Na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o governador participou da assinatura de uma parceria entre os municípios do Amazonas e a instituição para levar ensino técnico e superior por meio do método Educação a Distância (EAD).

Por meio do Centro de Ensino a Distância (CED), a Ufam oferece cursos de graduação, inclusive para outros estados do norte. Com a parceria vai ampliar o número de alunos com apoio das prefeituras. Haverá audiências públicas para identificar as demandas dos municípios. O aluno vai assistir às aulas de casa.