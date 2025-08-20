Wilson Lima destaca internet e energia como pilares para o desenvolvimento sustentável do Amazonas

Notícias do Amazonas – A conectividade foi apontada pelo governador Wilson Lima como peça-chave para transformar serviços de saúde, educação e gestão pública no Amazonas. Durante a abertura da segunda edição do Amazon On 2025, realizada nesta quarta-feira (20/08), em Manaus, o governador destacou que reduzir desigualdades digitais é fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem de forma eficiente ao interior do estado.

Segundo ele, os maiores desafios enfrentados na região continuam sendo a falta de energia confiável e a dificuldade de acesso à internet. “Sem esses dois pilares não conseguimos avançar na proteção ambiental, na sustentabilidade nem no desenvolvimento das atividades econômicas”, afirmou.

O evento contou com a presença de autoridades como o deputado estadual João Luiz, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, além de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de secretarias e fundações estaduais.

Na saúde, Lima ressaltou os avanços do Telessaúde, que viabiliza consultas em comunidades isoladas, e o telediagnóstico por inteligência artificial, que emite laudos em minutos e envia diretamente para o celular do paciente. Na educação, destacou o ensino mediado por tecnologia, modelo que foi referência na pandemia e que ainda hoje garante professores especializados a localidades de difícil acesso.

Outro ponto enfatizado foi a digitalização da gestão pública. Desde 2020, com o Sistema de Gestão de Documentos (Siged), nenhum documento físico circula no estado. A medida preservou cerca de 150 mil árvores, reduziu custos e gerou economia de R$ 28 milhões.

O governador ainda destacou a parceria com a Anatel para expandir internet ao interior, citando os projetos Amazônia Conectado e Conecta Amazonas, que já integram todos os órgãos estaduais. O próximo passo, afirmou, é ampliar o acesso diretamente à população.

O Amazon On 2025 terá dois dias de debates sobre energia limpa, inteligência artificial, transição verde e COP30, reunindo representantes nacionais e internacionais.