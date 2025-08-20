A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima destaca internet e energia como pilares para o desenvolvimento sustentável do Amazonas

Governador ressalta que internet e energia confiável são condições essenciais para levar serviços públicos de qualidade às comunidades do interior.

Por Beatriz Silveira

20/08/2025 às 15:16 - Atualizado em 20/08/2025 às 15:17

Ver resumo

Notícias do Amazonas – A conectividade foi apontada pelo governador Wilson Lima como peça-chave para transformar serviços de saúde, educação e gestão pública no Amazonas. Durante a abertura da segunda edição do Amazon On 2025, realizada nesta quarta-feira (20/08), em Manaus, o governador destacou que reduzir desigualdades digitais é fundamental para garantir que as políticas públicas cheguem de forma eficiente ao interior do estado.

PUBLICIDADE

Segundo ele, os maiores desafios enfrentados na região continuam sendo a falta de energia confiável e a dificuldade de acesso à internet. “Sem esses dois pilares não conseguimos avançar na proteção ambiental, na sustentabilidade nem no desenvolvimento das atividades econômicas”, afirmou.

O evento contou com a presença de autoridades como o deputado estadual João Luiz, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, além de representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de secretarias e fundações estaduais.

PUBLICIDADE

Leia também: Oposição comemora derrota de Omar Aziz na presidência da CPMI do INSS: “agora vai ser imparcial”

Na saúde, Lima ressaltou os avanços do Telessaúde, que viabiliza consultas em comunidades isoladas, e o telediagnóstico por inteligência artificial, que emite laudos em minutos e envia diretamente para o celular do paciente. Na educação, destacou o ensino mediado por tecnologia, modelo que foi referência na pandemia e que ainda hoje garante professores especializados a localidades de difícil acesso.

Outro ponto enfatizado foi a digitalização da gestão pública. Desde 2020, com o Sistema de Gestão de Documentos (Siged), nenhum documento físico circula no estado. A medida preservou cerca de 150 mil árvores, reduziu custos e gerou economia de R$ 28 milhões.

PUBLICIDADE

O governador ainda destacou a parceria com a Anatel para expandir internet ao interior, citando os projetos Amazônia Conectado e Conecta Amazonas, que já integram todos os órgãos estaduais. O próximo passo, afirmou, é ampliar o acesso diretamente à população.

O Amazon On 2025 terá dois dias de debates sobre energia limpa, inteligência artificial, transição verde e COP30, reunindo representantes nacionais e internacionais.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Carlinhos Maia usa repercussão do caso Hytalo Santos para chamar atenção ao abuso de crianças na Ilha de Marajó

Influenciador pediu que direcionem a mesma força, indignação e energia para acompanhar e denunciar irregularidades que ocorrem na Ilha de Marajó.

há 1 minuto

Amazonas

Ex-prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, é multado por reprovação de contas em convênio com SEINFRA

Condeção foi divulgada no Diário Oficial da Corte de Contas.

há 26 minutos

Polícia

Homem foragido desde 2020 é preso por agredir ex-companheira em Manaus

Operação Shamar reforça combate à violência contra a mulher e captura foragido em Manaus.

há 27 minutos

Brasil

Vídeo: Fux daria soco em Moraes se ele travasse passaporte de Renzo Gracie, releva mestre em Jiu-jítsu

Luiz Fux teria defendido seu direito de entrar no Brasil e disparou ataques contra Alexandre de Moraes em discurso polêmico.

há 46 minutos

Amazonas

MP recomenda reforma urgente no Conselho Tutelar de Maraã para garantir atendimento digno a crianças

Banheiros deteriorados, iluminação, equipamentos obsoletos e ausência de limpeza adequada.

há 48 minutos