Wilson Lima destaca investimentos de R$ 330 milhões na recuperação de ramais e vicinais no Amazonas

Redação AM POST

Ao reunir com mil produtores rurais da comunidade Carnaúba neste domingo, 7 de agosto, , no ramal do Brasileirinho, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, destacou que investimentos de R$ 330 milhões para recuperação de ramais e vicinais no Amazonas têm sido fundamentais para facilitar o escoamento da produção de agricultores familiares.

Os investimentos têm sido feitos pelo Governo do Estado por meio do programa SOS Vicinais, que torna essas vias trafegáveis, e de obras de pavimentação de ramais. A comunidade Carnaúba está localizada na zona rural de Manaus e a vicinal que dá acesso ao local hoje está trafegável porque recebeu serviços do SOS Vicinais.

Em locais onde ainda não é possível pavimentar em definitivo, Wilson Lima tem determinado que máquinas entrem nas vias para deixá-las trafegáveis. Por meio do programa SOS Vicinais, 1,3 mil quilômetros de ramais foram recuperados em 10 municípios em pouco mais de dois anos, um investimento de R$ 20,9 milhões.

“Nós temos um programa chamado SOS Vicinais em que a gente resolve uma ‘costela de vaca’ naqueles trechos mais perigosos, mais difíceis, para resolver o tráfego numa ladeira, naquelas subidas, a gente vai resolvendo”, disse Wilson ao destacar que esse trabalho é importante não só para escoar a produção mas para facilitar o deslocamento das famílias que moram nas comunidades.

Para o agricultor Isaías Costa, de 53 anos, produtor de melancia, o programa criado por Wilson trouxe melhorias para o escoamento da produção.

“Essas melhorias que estão chegando vão ajudar no escoamento dos nossos produtos. Era bem complicado, o carro quebrou o tripóide, sacou a roda devido a estar batendo nos buracos. Daqui para frente as coisas só vão melhorar para o nosso escoamento das produções. Só agradecimentos, até porque a parte de terraplanagem já está bem melhor, já dá para nós circularmos”, disse Isaías.

Aníbal Gomes tem 65 anos e trabalha com criação de frango e abelhas e com a produção de limão e outras frutas. Ele elogiou a melhoria e lembrou quando o ramal estava em péssimas condições. “Era só buraco, você não saía daqui, não tinha condições de você ir para canto nenhum”, contou.

Pavimentação de ramais

No encontro, Wilson Lima também destacou investimentos em outra frente de atuação do Governo do Estado e que resolve o problema da trafegabilidade por um longo período. É a pavimentação em asfalto que na gestão de Wilson Lima já chegou a 39 ramais, um total de 326 quilômetros recuperados em 15 municípios.

O investimento é de R$ 309,5 milhões na realização de obras que terão longa durabilidade e que, além do novo pavimento, inclui sarjeta, drenagem superficial e sinalização. Outros 18 ramais estão sendo recuperados. Ele disse ainda que será feito um levantamento para a pavimentação em asfalto de outros ramais importantes para os agricultores do Amazonas.