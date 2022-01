Wilson Lima destaca investimentos de R$ 453 milhões no asfaltamento de ramais no estado

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Ao entregar o ramal da Cachoeira do Castanho completamente pavimentado nesta quinta-feira (27/01), o governador Wilson Lima destacou o investimento de mais de R$ 453 milhões para o asfaltamento de 67 ramais em todo o estado.

O montante representa obras já concluídas, em andamento e planejadas para serem iniciadas ainda neste ano. Ao todo, o Governo do Estado pavimentou 100 quilômetros de ramais desde 2019. Os dados são da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

O ramal da Cachoeira do Castanho é o 11º entregue pelo governador após ser completamente pavimentado. Wilson Lima ressaltou que o investimento do Governo do Estado, além de garantir o direito de ir e vir, vai estimular a agricultura familiar e o turismo na região.

“Tiveram 40 anos para fazer esse ramal e não fizeram. Estou muito feliz porque isso muda a vida das pessoas que estão ao longo desse ramal. Eu vim do interior e sei o quanto é complicado a gente estar todo dia enfrentando sol, enfrentando poeira, enfrentando lama quando chove. Quando a gente tem um ramal desse pavimentado até a autoestima da gente melhora”, disse o governador.

A estrada de 6,3 quilômetros de extensão tem início no Km 24 na rodovia estadual AM-070, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), e beneficia mais de 4,5 mil pessoas de comunidades localizadas no entorno da via. As obras contaram com um investimento de R$ 8,4 milhões.

O agricultor Emiliano Barbosa mora às margens do ramal há 60 anos. Ele disse que o asfalto representa a chegada do desenvolvimento e, por isso, há quatro meses ele também montou um pequeno comércio na comunidade.

“Na gestão do governador Wilson Lima está sendo realizado o nosso sonho. Era uma estrada que era muito feia, e hoje está uma estrada maravilhosa. Melhorou o comércio, melhorou o turismo, melhorou as finanças. Antes, o nosso ponto era na Comunidade do Limão. Eu falei pra minha esposa para a gente vir para cá porque o governador iria asfaltar. E graças a Deus foi ótimo, a gente está vendendo bem”, disse Emiliano.

No entorno do ramal do Castanho há 25 comunidades onde residem famílias que cultivam hortaliças e praticam a fruticultura (citros, banana, mamão, açaí e maracujá), avicultura e piscicultura.

A pavimentação facilitará o acesso de visitantes a Cachoeira do Castanho, flutuantes, restaurantes, hotéis de selva e ao desenvolvimento de roteiros turísticos como visita a comunidades indígenas, passeios por igapós e observação de botos em seu habitat natural.

Na entrega do ramal pavimentado estiveram presentes os deputados estaduais Sinésio Campos e Cabo Maciel, e secretários de Estado.

Balanço

De acordo com a Seinfra, o investimento do Estado em pavimentação de ramais teve um crescimento exponencial ao longo dos últimos três anos, durante o governo Wilson Lima. Em 2019, primeiro ano de gestão, duas vicinais foram entregues, com o investimento de R$ 14 milhões.

Já em 2020, outros seis ramais foram inaugurados, com investimento de R$ 45 milhões. No ano passado, com a aplicação de quase R$ 28 milhões, mais dois foram entregues. Outros quatro ramais, no total de 18,35 quilômetros, que juntos somam quase R$ 28 milhões, serão entregues à população no próximo mês de fevereiro.

Os 11 ramais que já foram entregues são: Rosarinho, Jatuá, Mutuca, Açupuranga, ramal do HSL, no município de Autazes; ramal Guapenú, no Km 93 da rodovia AM-254; Cinturão Verde, entre a BR-319 e o lago Janauacá; São José, Km 37 da BR-319; Ramal do Gama e Porto Açaí, em Guajará; e Cachoeira do Castanho, em Iranduba.

Obras em andamento

Além dos ramais já entregues, outros 13 estão com obras em andamento em diversos municípios do Amazonas, somando investimento de mais de R$ 90 milhões. Os locais passam por serviços de terraplanagem, drenagem superficial e profunda, pavimentação e sinalização.

Serviços em outros três ramais estão com processo de licitação em andamento, sendo eles o ramal do Mapiá, com R$ 23.480.352,47 a serem aplicados na execução do projeto; a Estrada do Emade, com investimento calculado em R$ 26 milhões; e Ramal de Acesso à Cadeia Estadual, com montante de R$ 1.790.937,56.