Wilson Lima destaca mais de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Amazonas

Redação AM POST

Junto a servidores do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus e voluntários, na Arena da Amazônia, o governador Wilson Lima anunciou, nesta quarta-feira (30/06), que o Amazonas superou a marca de 2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Amazonas. Ele também comemorou o resultado do mutirão, encerrado hoje em Manaus, com 58.534 doses aplicadas durante as 24 horas do viradão “Vacina Amazonas”.

Os 2 milhões de vacinas já aplicadas no estado contemplam primeira e segunda doses. O mutirão em Manaus atendeu pessoas com 27 anos ou mais.

“Esses têm sido dias de muitas emoções. Porque a gente tem feito um trabalho árduo, não é fácil fazer um viradão. Às vezes, muitos, depois de cumprirem a sua rotina de trabalho, ainda vêm participar de uma ação dessa. E o que a gente tem percebido, nos servidores, é que eles vêm para cá não só como servidores públicos, mas como cidadãos”, disse o governador, em agradecimento aos profissionais de saúde e demais servidores que participaram do mutirão.

O viradão do “Vacina Amazonas” aconteceu das 18h de terça-feira (29/06) até as 18h de hoje. As primeiras doses aplicadas, somadas às demais empregadas desde às 9h de terça-feira, nos postos da Prefeitura, alcançaram 88.534 pessoas em Manaus. Para o viradão, foram montados mais de 80 postos no Sambódromo, Arena da Amazônia e Centro de Convenções Vasco Vasques. Os pontos de vacinação da Prefeitura de Manaus funcionaram no horário habitual.

Este foi o quinto mutirão “Vacina Amazonas” realizado no estado, o segundo na capital. Wilson Lima anunciou que o município de Rio Preto da Eva será o sexto a receber a ação, já no próximo sábado (03/07).

“Nós também, hoje, atingimos uma marca histórica. Dois milhões foram vacinados no Estado do Amazonas. Isso é resultado do esforço de cada um de vocês. E a gente vai continuar trabalhando nesses mutirões. Neste próximo sábado, nós estaremos no município de Rio Preto da Eva, vacinando as pessoas que têm acima de 25 anos de idade. Já temos 13 municípios vacinando acima de 18 anos de idade, temos municípios, inclusive, que já encerraram a sua vacinação”, frisou Wilson Lima.

A primeira edição do “Vacina Amazonas” ocorreu nos dias 12 e 13 de junho, imunizando 141 mil pessoas em Manaus. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho, em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas. No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

Momento ímpar – Ao agradecer pelo sucesso de mais um mutirão, o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Cristiano Fernandes, recordou a dedicação da doutora Rosemary Pinto, ex-gestora da fundação e que perdeu a batalha contra o vírus em janeiro deste ano.

“Quando a gente ouve o nome da doutora Rose, isso nos traz uma emoção. Em nome dela eu dedico esse momento que a gente está vivenciando, um momento ímpar, importante para a saúde pública do estado. Em nome dela, quero lembrar as pessoas que ficaram pelo caminho, que não tiveram a oportunidade de receber a vacina”, disse Cristiano.

* Com informações da assessoria de imprensa