Wilson Lima destaca parcerias com empresas francesas e apresenta potencial econômico do Amazonas

Notícias do Amazonas – O município do Amazonas reforçou nesta terça-feira (2/9) sua posição estratégica como polo de investimentos internacionais. Durante reunião promovida pela Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB), em São Paulo, o governador Wilson Lima apresentou o cenário econômico do estado e destacou oportunidades de negócios, em encontro que reuniu representantes de 23 companhias francesas.

PUBLICIDADE

Leia mais: União Brasil e PP anunciam rompimento com governo Lula e oficializam federação para 2026

O governador ressaltou a importância da parceria já consolidada com empresas da França instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) e defendeu a ampliação desses investimentos. “Nós temos uma relação muito importante com a França, por conta das empresas que estão instaladas no estado. Entre elas a BIC, a Michelin e outras parcerias de empresas que fomentam projetos de sustentabilidade”, afirmou. Ele lembrou ainda iniciativas como a escola bilíngue português-francês dos bombeiros, apoiada pela embaixada francesa, e a atuação da Vinci Airports na administração de aeroportos locais.

PUBLICIDADE

O encontro contou com a participação de empresários, do presidente da Câmara de Comércio França-Brasil de São Paulo e diretor institucional da Vinci Concessions, Thierry Besse, além do secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, e do secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), Gustavo Igrejas.

Polo Industrial e novas matrizes econômicas

Na ocasião, Wilson Lima destacou que o Polo Industrial de Manaus alcançou faturamento de R$ 204,9 bilhões em 2024, consolidando-se como motor da economia nacional e regional. Mais de 500 empresas estão instaladas no PIM, gerando cerca de 500 mil empregos diretos e indiretos, com liderança na produção de televisores, motocicletas, celulares e aparelhos de ar-condicionado.

Entre as empresas francesas já presentes, a Michelin acumula R$ 213,4 milhões em investimentos e emprega 1.392 trabalhadores, enquanto a BIC Amazônia soma R$ 262,7 milhões e gera 1.013 empregos diretos. Outras companhias, como Essilor e Armor, também integram a cadeia produtiva do PIM.

PUBLICIDADE

Wilson Lima também apresentou projetos de diversificação econômica. Em Silves e Itacoatiara, o investimento privado de R$ 5,8 bilhões na exploração de gás natural promete fornecer energia suficiente para atender 3,7 milhões de residências. Já em Autazes, a mina de potássio verde deverá suprir 20% da demanda nacional de fertilizantes, criando 17 mil empregos diretos e indiretos.

Sustentabilidade e COP30

O governador destacou ainda o pioneirismo do Amazonas na regulamentação do mercado de carbono, com potencial de movimentar até US$ 2,4 bilhões em créditos. Essa iniciativa fortalece cadeias produtivas sustentáveis, como o manejo do pirarucu, da madeira, dos óleos vegetais, do açaí, da borracha e do turismo de base comunitária, garantindo renda para comunidades tradicionais e indígenas.

Ele também frisou a importância da COP30, que será realizada na Amazônia, como vitrine internacional para os avanços em sustentabilidade e para a Agenda 2030 do estado, que prevê desmatamento líquido zero e novas oportunidades de negócios verdes.