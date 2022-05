Wilson Lima destaca que Auxílio Estadual Enchente para mais de 9 mil famílias de Manacapuru vai injetar R$ 2,9 milhões no município

Redação AM POST

Durante as ações do Governo Presente em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima destacou que a entrega do Auxílio Estadual Enchente para 9.673 famílias vai injetar mais de R$ 2,9 milhões na economia da cidade. O Governo do Amazonas iniciou as entregas dos cartões do auxílio pelo município, nesta sexta-feira (13/05).

O pagamento do Auxílio Estadual Enchente, que vai beneficiar cerca de 100 mil famílias este ano, faz parte do conjunto de ações do Governo do Estado na Operação Enchente 2022, que visa minimizar o impacto da subida das águas dos rios junto à população mais vulnerável.

“Nós estamos iniciando pelo município de Manacapuru e o detalhe: esse dinheiro vai ser investido aqui no município de Manacapuru, vai circular na economia. E com o cartão essas pessoas têm a possibilidade de fazer a escolha de comprar uma cesta básica, um medicamento, aquilo que estão mais precisando neste momento”, disse o governador.

As famílias beneficiadas têm direito a uma ajuda financeira de R$ 300, em parcela única. O benefício é destinado à aquisição de alimentos e outros itens necessários para enfrentar impactos da cheia dos rios. Serão beneficiadas famílias cadastradas pelos órgãos de Defesa Civil dos municípios, que tiveram suas casas invadidas pelas águas com a subida dos rios.

“Vai dar para eu comprar tábuas que precisa colocar dentro de casa. Muitas coisas dentro de casa vão se estragando. O auxílio ajuda e muito, somos gratos”, disse Cristiane Ladislao, uma das beneficiadas pelo auxílio em Manacapuru.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), e o Subcomando de Ações de Proteção e Defesa Civil do Amazonas também estão organizando outras ações de ajuda humanitária e de auxílio ao município, como a doação de hipoclorito de sódio para ampliar oferta de água potável.

A FVS-RCP destinou 10 mil frascos de hipoclorito para Manacapuru. Durante este ano de 2022, já foram disponibilizados 36 mil frascos de hipoclorito para Manacapuru. O produto é utilizado para purificar a água, fundamental em áreas invadidas pela cheia dos rios.

Os deputados federais Átila Lins e Capitão Alberto Neto, e os estaduais Joana Darc, Cabo Maciel, Saullo Viana e Sinésio Campos acompanharam o governador no município, além dos prefeitos de Novo Airão, Frederico Júnior, e de Santa Isabel do Rio Negro, Ribamar Beleza.

Governo Presente – Manacapuru também recebeu as ações do programa Governo Presente, nesta sexta-feira. São consultas em diversas especialidades médicas; vacinação contra a Covid-19, Influenza e Tríplice Viral; orientação sobre abertura de empresas; serviços e orientações em relação à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multas, além de atividades lúdicas.