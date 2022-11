Wilson Lima destaca que mais de 160 obras estão em andamento no Amazonas

Redação AM POST

Infraestrutura, saúde, educação. O pacote de obras em andamento pelo Governo do Estado soma 169 projetos em fase de execução, destacou o governador Wilson Lima, que vem intensificando a vistoria aos canteiros de obras para acompanhar o andamento dos trabalhos. “Em menos de quatro anos entregamos 246 obras em áreas prioritárias”, comemorou.

Continua depois da Publicidade

Em Manaus, um investimento de destaque é a conclusão dos anéis viários Leste e Sul, a construção de pontes em 16 bairros e a revitalização de 37 unidades de saúde. No interior, um exemplo é a reforma da AM-010, rodovia estadual vital para a economia do estado, que liga a capital aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara.

“A gente tem muitas entregas para fazer, temos um projeto da construção de pontes, já tem algumas pontes que estão em construção. A gente tem o canteiro de obras da Manaus 2000, que começou. Nos próximos dias, a gente começa a montagem do canteiro de obras da Sharp na zona leste. Tem entregas do setor primário, temos muitas entregas que vamos fazer até o final desse ano”, enfatizou o governador, que esta semana vistoriou a obra do Anel Viário Leste.

Wilson Lima ressaltou que as obras em todo o estado são importantes para gerar emprego, renda e movimentar a economia, além de melhorar a vida da população.

Continua depois da Publicidade

“A AM-010 é um exemplo disso. Só lá estamos gerando cerca de 8 mil empregos. Temos 11 frentes de trabalho, e a via hoje está trafegável, a gente conseguiu diminuir em pelo menos uma hora o trajeto entre Manaus e Itacoatiara. A gente está iniciando o período chuvoso, e a população não terá problema de trafegabilidade, porque temos uma equipe que vai ficar de forma permanente recuperando aqueles trechos que possam apresentar dificuldades”, acrescentou.Anel Leste

As obras já alcançam 36% de execução e geram mais de 2 mil empregos. Juntamente com o Anel Viário Sul, o Anel Leste vai desafogar o trânsito de carretas nas avenidas Rodrigo Otávio e Efigênio Salles, ao dar acesso ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e às rodovias BR-174 e AM-10. As duas vias, juntas, somam 27 quilômetros de extensão.

O Anel Leste que já tem 5 quilômetros pavimentados – inicia no trevo da avenida dos Oitis e termina na avenida Margarita, no trecho compreendido da Reserva Florestal Adolpho Ducke. A obra gera 2.066 empregos. Já foram aplicadas mais de 4 mil toneladas de asfalto nos trechos Reserva Ducke e Trevo Oitis. O investimento é de R$ 317 milhões.

Continua depois da Publicidade

Anel Sul

O Anel Sul tem 8,7 quilômetros de extensão, dos quais já foram executados 4,1 quilômetros. Os outros 4,6 quilômetros serão entregues neste ano. Com a geração de 884 empregos, o projeto já alcança 85% de execução. O complexo liga o viaduto Lydia da Eira Corrêa, na confluência das avenidas Torquato Tapajós e do Turismo até altura do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam).