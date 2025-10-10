Wilson Lima destaca redução expressiva de queimadas e desmatamento no Amazonas às vésperas da COP30

Notícias do Amazonas -O governador Wilson Lima apresentou, nesta sexta-feira (10/10), um balanço das ações ambientais desenvolvidas pelo Governo do Amazonas, que indicou avanços significativos no combate às queimadas e ao desmatamento no estado. Segundo os dados, entre janeiro e setembro de 2025 houve uma queda de 85,16% nos focos de calor em relação ao mesmo período de 2024, além de uma redução de 31,06% no desmatamento registrado em setembro deste ano, comparado ao mesmo mês do ano anterior.

A divulgação dos resultados ocorre a 30 dias da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), e o governador destacou o compromisso do estado com a preservação ambiental.

De acordo com Wilson Lima, os números positivos refletem o fortalecimento das políticas de prevenção e fiscalização, com a criação de novos Grupamentos Integrados de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIPs), o monitoramento em tempo real e a intensificação das operações de campo.

“É um resultado muito positivo que levamos como exemplo para o Brasil e para o mundo. O Amazonas mantém 97% do seu bioma preservado, como a natureza nos entregou. Nosso desafio é manter isso, mas também oferecer condições para que as pessoas possam desenvolver suas atividades econômicas. É possível conciliar desenvolvimento com proteção ambiental”, ressaltou o governador.

A cerimônia contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, do diretor-presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Gustavo Picanço, do secretário de Segurança Pública, coronel Vinicius Almeida, do comandante-geral da PM, coronel Klinger Paiva, do subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros, Frank Borges, do secretário executivo de Defesa Civil, Clóvis Araújo, além da prefeita de Manacapuru, Valciléia Maciel, e do vereador Allan Campelo.

Ampliação dos GCIPs

O Governo do Amazonas intensificou a expansão dos GCIPs, iniciativa considerada essencial para a queda nos focos de calor. As bases do Corpo de Bombeiros passarão de 11 para 32 unidades, representando um aumento de 190%. Somente em 2025, foram inaugurados 11 novos grupamentos em municípios estratégicos como Tapauá, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã, Maués, Lábrea, Manaquiri, Autazes, Jutaí, Coari, Apuí e Itapiranga. Outras seis unidades serão entregues até o final do ano, e cinco novas estão previstas para 2026.

O subcomandante-geral Frank Borges explicou que o objetivo é manter a atuação contínua das equipes nas localidades.

“Com a implantação dos novos GCIPs, nossos bombeiros permanecem nos municípios e contam com o apoio dos prefeitos, que também disponibilizam brigadistas”, afirmou.

Entre janeiro e setembro deste ano, 66% dos focos de calor foram registrados em áreas federais, enquanto 13% ocorreram em áreas estaduais e 21% em vazios cartográficos, segundo dados do levantamento.

Queda do desmatamento

O estudo também revela uma redução de 31% no desmatamento no mês de setembro, em comparação com o mesmo período de 2024. Apenas 4,4% das áreas desmatadas estavam sob jurisdição estadual, o que, segundo o governo, reforça a eficiência do sistema de monitoramento e fiscalização adotado pelo estado.