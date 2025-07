Wilson Lima destina mais de R$ 530 mil para fortalecer setor primário e social em Autazes

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta terça-feira (22/07) mais de R$ 530 mil em investimentos voltados ao fortalecimento dos setores primário e social no município de Autazes, a 113 quilômetros de Manaus. As ações, que incluem linhas de financiamento, compra de equipamentos e apoio à produção agrícola, têm como objetivo impulsionar a renda das famílias da região.

“Fizemos entregas de financiamento em várias linhas que nós temos para ajudar o empreendedor. Também fizemos entregas do setor primário e social, como as cadeiras de rodas e a inauguração do posto fixo do Crédito Rosa”, afirmou o governador.

No setor primário, R$ 408 mil foram destinados exclusivamente a pescadores artesanais por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) e da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). Os recursos financiaram a aquisição de 10 motores de popa, 10 motores de 15 HP, dois botes de alumínio, caixas de isopor e outros apetrechos de pesca, além do custeio da atividade.

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) contribuiu com a entrega de suplementos alimentares para bovídeos, roçadeiras motorizadas, mudas de café e certificados digitais, beneficiando diretamente os produtores rurais.

A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) também participou da ação, promovendo o desenvolvimento econômico local com a formalização do contrato do Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), repasse de cheques do programa +Crédito Amazonas Feirantes, entrega de aeradores e uma tonelada de produtos por meio do Programa de Assistência Familiar (PAF).

Investimentos na área social

No campo social, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com a Afeam, disponibilizou financiamentos simplificados por meio do programa ‘Crédito Solidário’, voltado a pessoas sem vínculo empregatício, desempregados ou em situação de subemprego.

Também foram concedidos financiamentos pelo programa +Crédito Amazonas, voltado a microempreendedores individuais (MEIs), com linhas de crédito de até R$ 21 mil. A Secretaria de Estado da Assistência Social e Combate à Fome (Seas) reforçou as ações com financiamentos específicos para mulheres, entrega de cheques e a reinauguração do posto do Crédito Rosa, após melhorias na estrutura de atendimento.