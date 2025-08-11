A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

Wilson Lima destina R$ 7,6 milhões para fortalecer projetos sociais no Amazonas

O investimento vai beneficiar 44 Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Por Jonas Souza

11/08/2025 às 16:42 - Atualizado em 11/08/2025 às 16:46

Notícias do Amazonas  – O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta segunda-feira (11/08) a destinação de R$ 7,6 milhões para fortalecer projetos sociais em Manaus e no interior do estado. O investimento vai beneficiar 44 Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam em áreas como inclusão social e produtiva, atendimento a idosos e pessoas com deficiência, além da proteção de crianças e adolescentes.

A assinatura dos Termos de Fomento ocorreu durante cerimônia promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). Ao todo, mais de 3,1 mil famílias serão atendidas nos municípios de Manaus, Coari, Humaitá, Maués, Manacapuru e Parintins, ampliando o alcance do FPS no interior.

“Aqui nós atendemos todas as instituições que têm caráter de atendimento àquelas pessoas em condição de vulnerabilidade social, seja criança vítima de violência, seja um idoso, seja instituição que cuida de jovens adictos ou de pessoas com deficiência. Esse é um braço importante do Governo do Estado para apoiar quem, na maioria das vezes, atua de forma voluntária e não tem outra fonte de renda a não ser as doações da iniciativa privada e, principalmente, do poder público”, afirmou Wilson Lima.

Estiveram presentes na cerimônia os deputados estaduais Cabo Maciel, João Luiz, Alessandra Campelo e Adjuto Afonso; os vereadores Paulo Tyrone, Diego Afonso, Professora Jacqueline, Rosivaldo Cordovil e Rodrigo de Sá; a secretária do FPS, Kathelen Braz; a secretária de Assistência Social, Kely Patrícia; a secretária de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Jussara Pedrosa; a secretária da Pessoa com Deficiência, Selma Nunes; além de representantes das instituições contempladas.

Recursos e aplicação
Cada instituição poderá receber até R$ 200 mil para aquisição de equipamentos permanentes, materiais de consumo, veículos utilitários, reformas, ampliações e pagamento de pessoal e encargos trabalhistas. Essa última modalidade foi criada durante a pandemia e mantida pela importância na continuidade dos serviços prestados.

A medida integra a política de descentralização dos investimentos sociais do Governo do Amazonas. No início da gestão, o FPS atendia pouco mais de 10 municípios do interior; atualmente, chega a 58, com ações voltadas tanto ao setor social quanto ao setor primário.

Atendimento ampliado
Entre as instituições beneficiadas está a Fundação de Apoio à Pessoa com Deficiência (Fada), que há 26 anos presta atendimento a 782 pessoas. A entidade oferece fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, nutrição, odontologia e apoio jurídico. Pela primeira vez contemplada pelo FPS, a fundação poderá ampliar o atendimento e reduzir a lista de espera.

“É maravilhoso poder receber esse recurso. Nós vamos contratar profissionais que vão nos auxiliar para dar continuidade no nosso atendimento e, principalmente, tirar crianças da lista de espera. Então, para a gente, é de extrema importância, principalmente para as mães que estão ansiosas aguardando por essa vaga. Isso faz uma diferença enorme para o nosso atendimento”, afirmou a presidente da Fada, Carol Reis.

O edital 004/2024, lançado em dezembro de 2024, garantiu prazo de um mês para envio dos planos de trabalho, permitindo maior participação das organizações. A seleção seguiu critérios técnicos e priorizou projetos com potencial de impacto social direto.

