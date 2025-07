Wilson Lima e Consulado do Japão inauguram Cozinha Escola voltada para idosos na FUnATI em Manaus

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, inauguraram nesta quarta-feira (23/07) a Cozinha Escola da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI). A nova estrutura, inédita no estado, tem como objetivo promover alimentação saudável, qualificação profissional e geração de renda para a população idosa.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Governo do Amazonas e o Consulado do Japão, com financiamento do Programa de Assistência a Projetos Comunitários (APC), mantido pelo governo japonês. A Cozinha Escola será dedicada à oferta de cursos gratuitos de culinária amazônica e japonesa, oficinas de panificação e atividades voltadas à autonomia financeira dos idosos.

Durante a cerimônia de inauguração, o governador Wilson Lima destacou o valor da cooperação internacional e a importância do projeto:

“Essa era uma ideia antiga e agora conseguimos concretizar esse sonho. Aqui os idosos vão ter a oportunidade de aprender, vão ser certificados de forma gratuita, com a possibilidade de, a partir daqui, começarem a empreender”, declarou.

O cônsul Yuichi Miyagawa ressaltou que o espaço é um marco na inclusão da terceira idade.

“Trata-se da primeira Cozinha Escola pública voltada para a terceira idade no Amazonas. Esperamos que essa estrutura contribua significativamente para a qualidade de vida dos participantes”, afirmou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o deputado estadual Abdala Fraxe, o vereador Diego Afonso, o reitor da FUnATI Euler Ribeiro, o diretor-presidente do Cetam Fábio Albuquerque e o defensor público Marcelo Pinheiro.

Estrutura e cursos

Com aproximadamente 90 metros quadrados, a Cozinha Escola conta com área equipada para aulas práticas, depósito e dois vestiários. As atividades ocorrerão nos turnos da manhã e da tarde, com turmas de até 15 alunos.

A previsão é de que, no segundo semestre de 2025, sejam ofertados oito cursos com carga horária de 40 horas cada. Entre os temas estão: Dieta Amazônica (baseada no livro do reitor Dr. Euler Ribeiro), Café Amazônico, Panificação (com foco em pães e pizzas), além de oficinas de culinária japonesa.

As aulas serão promovidas por meio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Lazer da FUnATI, como parte das estratégias do governo estadual de fortalecimento das políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável.

Frequentadora da fundação há 12 anos, a aposentada Liane de Sousa, 65 anos, se mostrou entusiasmada com a nova etapa. “É um espaço que nos mantém ativos, aprendendo coisas novas e nos preparando até para gerar renda”, afirmou.