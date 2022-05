Wilson Lima e David Almeida dão ordem de serviço para reforma de duas feiras itinerantes

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de Manaus, David Almeida, deram a ordem de serviço, nesta terça-feira (24/05), para reforma das Feiras Itinerantes Prefeito I e Prefeito II. Esses são os primeiros espaços a serem revitalizadas a partir de convênio entre o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus, no valor de R$ 24,8 milhões, para reformar 32 feiras na capital.

A assinatura da ordem de serviço aconteceu na rua Coronel Salgado, bairro Aparecida, zona sul de Manaus, durante a realização da Feira Itinerante Prefeito I.

“As feiras não são apenas um local de compra e venda, mas um local onde as famílias se reúnem no fim de tarde, aos domingos, nos fins de semana. Hoje é um dia importante porque a gente tá dando o pontapé inicial dessa reforma das feiras. Isso é o resultado do compromisso que se tem com a cidade de Manaus, do comprometimento de homens públicos que se uniram”, disse o governador Wilson Lima.

“Em um ano nós vamos ter a mais moderna estrutura de feiras e mercados do Brasil. É essa a nossa intenção, nós não pensamos pequeno, é isso que nós queremos para a cidade de Manaus. Governador, como prefeito fica aqui a minha gratidão a essa parceria“, declarou David Almeida.

Os convênios para a reforma das feiras de Manaus foram firmados via Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). De acordo com o coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, já foram repassados os R$ 24,3 milhões referentes à parte que cabe ao Estado. O restante será contrapartida municipal.

Para a reforma das duas feiras serão destinados mais de R$ 3 milhões e os serviços incluem padronização das bancadas em aço inoxidável; cobertura em tela desmontável; instalações elétricas e pintura. As reformas iniciam por duas das mais tradicionais e antigas feiras itinerantes, que são as feiras da Aparecida e do Eldorado, destacou Marcellus.

“Para a gente vai ser muito; para o freguês vai ser bom ver coisa nova, bonito, limpo. A gente está precisando disso já faz é tempo, mas agora graças a Deus vai ficar tudo ótimo, lindo. Vai realizar nosso sonho. Isso é muito importante para a gente. Obrigada, governador. Obrigada, prefeito”, disse a feirante Kardecia Silva, 53 anos. Há 42 anos ela atua na feira Prefeito 1.

Essa feira municipal surgiu em 1958, possui 170 bancas, gera cerca de 500 empregos diretos e 15 mil indiretos. Após 64 anos de atividades, essa é a primeira vez que a feira recebe melhorias por parte do poder público.

A cada dia da semana, a feira se instala em um local diferente: terça-feira – rua Coronel Salgado; Aparecida; quarta-feira – rua Barcelos esquina com Ferreira Pena, Centro; quinta-feira – rua Apurinã, entre as ruas Tarumã e Japurá; sexta-feira – avenida Getúlio Vargas, por trás do Cemitério São João Batista; e sábado – rua J. Carlos Antony, Cachoeirinha.

Já a Feira Municipal Itinerante Prefeito II surgiu em 1970, possui 36 bancas, gera cerca de 110 empregos diretos e 3 mil indiretos. A feira funciona duas vezes por semana: quarta-feira – Conjunto Eldorado; e quinta-feira – Centro Comercial Campos Elíseos. Essa é a primeira revitalização que a estrutura recebe do poder público em 52 anos de atividade.

Pacote de investimentos

A reforma de 39 feiras e mercados na capital faz parte do Protocolo de Intenções firmado entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, em outubro de 2021, durante as comemorações do aniversário de Manaus.

O protocolo contempla R$ 580 milhões em investimentos do Governo do Estado em 11 projetos, que incluem a garantia do passe livre estudantil para alunos das redes públicas estadual e municipal, o asfaltamento de 10 mil ruas, obras para contenção de erosões e a aquisição de 12 ônibus elétricos na capital, entre outros.

* Com informações da assessoria de imprensa