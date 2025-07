Wilson Lima empossa novos servidores da Sefaz e reforça modernização da gestão fiscal no Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, participou nesta quarta-feira (23/07) da cerimônia simbólica de posse dos novos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). Realizado no auditório da sede do Governo, na avenida Brasil, bairro Santo Agostinho, o evento celebrou a nomeação de 105 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2022.

A posse reforça o compromisso do Estado com a valorização do serviço público e com o fortalecimento da gestão fiscal. Após 17 anos sem concurso, a Sefaz retoma a recomposição do seu quadro técnico, essencial para a eficiência da máquina pública. O último certame havia sido realizado em 2005.

“Hoje é uma data muito especial. Vocês estão vindo para uma secretaria que é referência nacional. Não sei se todos sabem, mas a nota fiscal eletrônica foi desenvolvida no Estado do Amazonas. Avançamos muito nos últimos sete anos em tecnologia e automação de processos”, destacou Wilson Lima durante o discurso de boas-vindas aos novos servidores.

Os profissionais já estão em exercício, tendo sido convocados de forma gradativa, conforme a necessidade administrativa e o planejamento estratégico da pasta. Segundo o governador, a presença dos novos concursados é fundamental para a sustentabilidade fiscal e para a modernização da administração pública.

O secretário da Fazenda, Alex Del Giglio, também ressaltou o papel dos servidores na manutenção da saúde financeira do estado. “O servidor fazendário tem importância crucial na arrecadação, no controle de despesas e no orçamento. É com essa equipe que conseguimos garantir uma gestão fiscal equilibrada e transparente”, declarou.

A cerimônia contou com a presença de autoridades estaduais, incluindo os secretários Flávio Anthony (Casa Civil), Serafim Corrêa (Desenvolvimento Econômico), Renata Queiroz (Cidades e Territórios) e o procurador-geral do Estado, Giordano Bruno. Também participaram os secretários executivos da Sefaz: Dario Paim (Receita), Christiane Travassos (Orçamento), Luiz Otávio Silva (Tesouro) e Alana Valério (Administração).

Concurso e cargos estratégicos

O concurso de 2022 ofertou vagas para seis cargos estratégicos: auditor fiscal de tributos estaduais, gestor de tecnologia da informação, controlador de arrecadação, analista do tesouro estadual e técnico administrativo da Fazenda estadual. Ao todo, foram aprovados 210 candidatos, dos quais 105 já foram nomeados. A próxima chamada deverá contemplar mais 26 aprovados.

A inclusão de novos servidores busca fortalecer a capacidade técnica da Sefaz e impulsionar o uso de tecnologias voltadas à arrecadação, controle fiscal e aplicação responsável dos recursos públicos.