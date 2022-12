Wilson Lima encerra ‘Natal Itinerante’ no Viver Melhor e diz que trabalho de ajudar quem precisa é certeza de caminho certo

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, encerrou nesta sexta-feira (23/12) a programação do “Natal Itinerante”, que levou atividades natalinas e entrega de presentes para bairros e instituições de saúde e filantrópicas. A programação aconteceu no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Dariana Zuleica Correa Lopes, no Residencial Viver Melhor I, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, e reuniu centenas de crianças.

“Isso faz parte do nosso projeto de Natal que iniciamos no Largo de São Sebastião e com as apresentações no Teatro Amazonas. Fomos para 20 municípios e algumas comunidades, e aqui na capital a gente foi para os bairros mais carentes, levando as nossas apresentações do Natal e a entrega de brinquedos, que é tocada pela primeira-dama Taiana Lima, que hoje inclusive está em outras duas instituições fazendo essa entrega”, destacou Wilson Lima.

Segundo o governador, que esteve acompanhado de deputados estaduais como Terezinha Ruiz e Álvaro Campelo, vereadores, como Capitão Carpê, Alan Campelo e Professora Jaqueline, além de secretários, a ação é gratificante. “Um trabalho que nos dá muita satisfação e a certeza de que a gente tá no caminho certo de ajudar quem tanto precisa”, afirmou em discurso aos moradores.

O “Natal Itinerante” faz parte do “O Mundo Encantado do Natal”, evento promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza. Em 15 edições, incluindo a do Viver Melhor I, nos bairros e instituições, foram entregues 25,6 mil brinquedos. Ao todo, a programação natalina no estado alcançou um público de mais de 31 mil pessoas, gerando aproximadamente 2 mil postos de trabalhos diretos e outros 2 mil indiretos.

Foram contemplados com a programação os bairros Colônia Terra Nova, Ouro Verde, Nova Vitória, Alvorada, Santa Etelvina, Glória, Jorge Teixeira, Compensa e Viver Melhor, além de instituições filantrópicas e de saúde na capital, e outras duas no município de Itacoatiara. Os brinquedos doados às crianças foram arrecadados em diversos pontos de coleta durante a campanha de doação que aconteceu até o dia 5 de dezembro, sob a coordenação da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima.

“Achei muito bom, agora que estou desempregada e não tenho a oportunidade de dar um brinquedo para a minha filha, ela vai ganhar aqui”, afirmou Edineia da Silva Martins, 39, mãe da Yasmin Martins da Silva, de 10 anos.

“Moro na segunda etapa do Viver Melhor e achei muito gratificante para todas as crianças que vão ganhar os seus presentes, tem muitas famílias que não tem como comprar, então para muitas crianças é muito especial”, completou Simara Ferreira, 42, avó do Carlos Manoel e David Lucas, de 7 e 10 anos.

Espetáculo

Desde o dia 3 de dezembro, a carreta-móvel do “Natal Itinerante”, fez uma verdadeira caravana com apresentação do espetáculo “A Fantástica História do Biscoito de Natal”, a presença do Papai Noel e Mamãe Noel, além de outros personagens e brincadeiras. A estrutura consiste em uma carreta móvel composta por palco, sonorização e telão. Mais de 30 profissionais do meio artístico estão envolvidos somente na ação.

O espetáculo teatral inédito, “A Fantástica História do Biscoito de Natal”, assinado pela Companhia Metamorfose, é uma versão ampliada de uma pequena apresentação, encenada durante a temporada natalina no ano passado. Para esta edição, a montagem dedicada ao personagem Biscoito Natalino ganhou novos personagens e tem duração de 60 minutos.