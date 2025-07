Wilson Lima entrega 369 novas viaturas para reforçar segurança pública em Manaus

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta segunda-feira (21/07) um total de 369 novas viaturas para reforçar a segurança pública em Manaus. A iniciativa contempla veículos para a Polícia Militar (PMAM), Polícia Civil (PC-AM) e Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O investimento faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado em 2021.

Do total, 272 viaturas serão destinadas à PM, sendo equipadas com câmeras inteligentes conectadas ao Sistema Paredão, que passará a operar com mais de 1,5 mil câmeras na capital. As câmeras têm capacidade para leitura automática de placas, identificando veículos com restrições ou suspeitos de envolvimento em crimes.

“Isso significa que um carro que passar por uma das nossas viaturas e tiver qualquer restrição, automaticamente o sistema dispara e a polícia faz a abordagem. Nosso policial agora tem tecnologia à disposição”, destacou o governador Wilson Lima.

Entre os veículos entregues à PM, estão 172 do modelo S10 e 100 do modelo Spin, todos caracterizados, com rádios comunicadores e rastreamento. A frota inclui ainda nove ônibus para transporte de tropa, com previsão de expansão do sistema de videomonitoramento inteligente a partir de agosto.

Outras 97 viaturas descaracterizadas, do modelo SUV, foram entregues à Polícia Civil e à SSP-AM, destinadas a ações investigativas e administrativas.

A solenidade de entrega contou com a presença de autoridades como os deputados Fausto Júnior, Cabo Maciel, João Luiz, Abdala Fraxe, o vereador Allan Campelo, além de integrantes do alto comando das forças de segurança, como o coronel Vinícius Almeida (SSP-AM), coronel Klinger Paiva (PMAM), coronel Orleilso Muniz (CBM-AM), e o delegado-geral Bruno Fraga (PC-AM).

A entrega integra um pacote de ações do governo estadual, que já investiu mais de R$ 1,16 bilhão em segurança pública desde o início da atual gestão. O montante inclui a realização de concursos públicos, convocação de mais de 2,8 mil novos servidores, aquisição de tecnologia de ponta e modernização da infraestrutura policial.

Uma nova entrega de viaturas está prevista para agosto de 2025, ampliando o alcance das ações de segurança também no interior do estado, com a substituição de veículos antigos por modelos mais modernos e eficientes.