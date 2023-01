Wilson Lima entrega 68 novas viaturas e mais de 4 mil equipamentos aos profissionais da Segurança Pública

Redação AM POST

O governador Wilson Lima entregou, nesta segunda-feira (16/01), mais 68 novas viaturas de quatro e duas rodas e outros 4 mil itens em equipamentos para auxiliar o trabalho das forças de Segurança Pública, em ações de combate à criminalidade e salvamento no estado. A cerimônia simbólica aconteceu no pódio da Arena da Amazônia, zona centro-sul da capital.

“Na prática isso significa uma maior tranquilidade para nossa população, porque o policial vai ter condições de se deslocar, vai ter um armamento de melhor qualidade. Estamos entregando hoje, por exemplo, o cinto que carrega a pistola Beretta nove milímetros. Agora as polícias têm cem por cento do seu armamento trocado”, destacou Wilson Lima.

O governador também anunciou outras melhorias para a área da segurança, como a chegada de duas lanchas blindadas, ainda nos primeiros meses do ano, para reforçar o combate à criminalidade nos rios da região.

Estiveram presentes na solenidade de entrega vereadores, como capitão Carpê; deputados estaduais, como o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, Roberto Cidade e Cabo Maciel; além de secretários, como o de Segurança Pública, Carlos Alberto Mansur; e outros gestores de órgãos estaduais.

Itens

As entregas são destinadas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Corpo de Bombeiros (CBMAM), e fazem parte dos investimentos realizados por meio do programa Amazonas Mais Seguro, coordenado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-AM).

Das viaturas a serem entregues, 17 foram adquiridas por meio de uma parceria entre a SSP-AM e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), do Governo Federal. As demais foram por meio de recursos do Governo do Amazonas.

Das viaturas quatro rodas, 41 serão destinadas para a Polícia Civil. As 17 viaturas do Ministério da Justiça serão distribuídas entre a SSP-AM, unidades especializadas da Polícia Militar do Amazonas, PC-AM e Corpo de Bombeiros.

Dez motocicletas entregues reforçarão os patrulhamentos ostensivos sobre duas rodas, realizados pelos policiais da 2ª Companhia de Motocicletas Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam Motos).

“Essas novas motos com altas cilindradas facilitam muito. Com certeza chegaremos mais rápido nos locais de ocorrência. A transposição de obstáculos também, por serem mais altas, com certeza são motos muito melhores para o serviço de policiamento especializado como é o da Rocam”, afirmou o Sargento Joseney Neves, da Rocam.

Outros equipamentos

Além das viaturas de quatro e duas rodas, também foram entregues 20 aparelhos GPS, para auxiliar os agentes que atuam na operação Tamoiotatá, cerca de três mil cintos de guarnição para a PMAM, além de quase mil lanternas, redes e mochilas para a PMAM, PC-AM e CBMAM. O Corpo de Bombeiros também recebeu queimador pinga fogo, motosserras, telas de proteção e botes.