Wilson Lima entrega cartões do Auxílio Estadual Enchente e cestas básicas em Manaus

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, iniciou, nesta quarta-feira (09/06), a entrega de cerca de 6 mil cartões do Auxílio Estadual Enchente e 6 mil cestas com alimentos não perecíveis para famílias da capital, afetadas pela cheia do rio Negro. As ações fazem parte da Operação Enchente 2021, executada pelo Governo do Estado e que está levando ajuda humanitária aos municípios atingidos pela cheia dos rios da região.

Na capital, a ação alcança cerca de 24 mil pessoas. “Serão 6 mil famílias beneficiadas aqui na capital. É um valor de R$ 300 que a família pode utilizar da maneira que melhor lhe convier, no que ela mais estiver precisando neste momento, seja vestuário, seja remédio, madeira, combustível. Ela tem a liberdade para poder comprar aquilo que ela mais necessita”, ressaltou o governador.

Na semana passada, Wilson Lima anunciou o repasse de R$ 30 milhões para a Prefeitura de Manaus aplicar em ações para minimizar os impactos da cheia na capital.

“Para auxiliar o poder público municipal de Manaus neste trabalho de ajuda às pessoas que estão sendo atingidas pela enchente. É atingido pela subida dos rios não só quem está nessas áreas alagadas, mas as pessoas que visitam a área comercial, o comerciante, todo mundo, de alguma forma, que está sendo afetado por essa subida recorde do rio Negro”, acrescentou Wilson Lima.

Entrega dos cartões – Na ação desta quarta-feira, no Centro de Convivência do Idoso do bairro de Aparecida, zona sul da capital, foram iniciados os atendimentos aos moradores dos bairros de Aparecida, Glória e São Raimundo. Segundo a Defesa Civil, 5.990 famílias serão beneficiadas com os cartões e cestas por meio da Operação Enchente em Manaus.

“Vamos usar esse recurso para comprar alimentação e também para comprar cal para jogar na água. Agradeço muito ao governador Wilson Lima por esse benefício. Às vezes as pessoas acham que é pouco, mas o pouco ele vem com muito agradecimento mesmo. Apesar da pandemia, agora vem a cheia, então para gente é muito grandioso”, afirmou a autônoma Ana Kátia da Silva, que recebeu o Auxílio Estadual Enchente e uma cesta de alimentos não perecíveis.

Esta é a fase 4 de entrega dos cartões, sob a coordenação da Defesa Civil do Amazonas. Além da capital, esta etapa abrange os municípios de Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Careiro Castanho, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Tabatinga e Tonantins; totalizando 47.542 cartões nesta etapa.

Nas três fases anteriores, que seguem em andamento, a Defesa Civil já entregou cerca de 30 mil cartões para moradores de 16 municípios do interior do estado. As entregas já foram concluídas em Boca do Acre, Careiro da Várzea, Tapauá e Anamã. Agora, as quatro fases seguem em andamento, até que todos os cartões destinados a cada município sejam repassados às famílias beneficiadas.

Os cartões do Auxílio Estadual Enchente têm sido entregues com o apoio das Defesas Civis municipais e de técnicos das prefeituras, priorizando famílias e comunidades de difícil acesso, atingidas pela cheia dos rios. Além disso, atuam na ação servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), da Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC) e das secretarias de Assistência Social (Seas) e de Cultura e Economia Criativa.

Cheia histórica – Manaus enfrenta a maior cheia dos últimos 110 anos. No último dia 5 de junho, o rio Negro alcançou a cota e 30 metros de profundidade e, desde então, está em estabilidade. Em todo estado, 50 municípios estão em situação de emergência, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta (Cemoa) da Defesa Civil do Estado. Assim como ocorre em Manaus, as ações da Operação Enchente foram levadas para diversas cidades. Em 15 delas, as atividades foram coordenadas diretamente pelo governador Wilson Lima.

Operação Enchente – Em março, Wilson Lima lançou a Operação Enchente, estimada em R$ 97 milhões, para levar ajuda humanitária como cestas básicas, água potável, madeira e operações financeiras – crédito e perdão de dívidas – aos municípios.

Como parte do pacote, o Governo do Estado está distribuindo o Cartão Estadual Auxílio Enchente, um auxílio voltado para atender 100 mil famílias que foram afetadas pela elevação do nível dos rios no estado. O benefício é no valor de R$ 300 em parcela única.

* Com informações da assessoria de imprensa