Wilson Lima entrega equipamentos para 55 mil pescadores e anuncia crédito exclusivo para a categoria

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (26/08), mais de 700 equipamentos para entidades de pesca e anunciou a criação de uma linha de crédito exclusiva para pescadores, durante evento realizado na Arena da Amazônia, em Manaus. A iniciativa beneficia diretamente cerca de 55 mil trabalhadores da pesca em todos os municípios do estado, modernizando o transporte do pescado e ampliando o acesso ao financiamento no setor.

Entre os itens entregues estão 115 canoas, 115 motores rabetas, 14 lanchas cobertas com motor de popa, 14 computadores com impressoras, 500 filtros e 10 aeradores, adquiridos com recursos de R$ 2 milhões de emenda parlamentar do deputado federal Silas Câmara. O reforço garante melhores condições de trabalho e fortalece a cadeia produtiva em todas as regiões.

“Estamos entregando equipamentos que fazem a diferença na vida dos pescadores e também disponibilizando R$ 10 milhões em crédito, para que quem não foi contemplado possa adquirir botes, apetrechos de pesca e insumos necessários. Nosso objetivo é gerar oportunidades e transformar realidades”, destacou o governador.

O crédito será viabilizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2025, assinado entre a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (Sepa). O convênio disponibiliza microcrédito e crédito de varejo com vigência inicial de cinco anos, destinando pelo menos 60% dos recursos ao interior do estado.

Segundo o modelo, a Sepa ficará responsável pelo atendimento, orientação técnica e conferência da documentação, enquanto a Afeam cuidará da análise, contratação e monitoramento dos financiamentos. Além disso, os pescadores terão acesso a treinamentos em responsabilidade socioambiental, integridade e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incentivando a formalização e a sustentabilidade no setor.

O presidente da Associação de Pescadores de Coari (Apac), Joabe Jácomo, destacou a importância da medida:

“Esse é um momento ímpar para a pesca no Amazonas. Esse bote com motor vai nos ajudar a acompanhar os pescadores e aumentar a produção pesqueira.”

Fortalecimento da pesca esportiva

No mesmo evento, Wilson Lima também assinou a Portaria nº 031/2025, que institui o primeiro quadro oficial de arbitragem de torneios de pesca esportiva do Amazonas. A medida inédita reconhece a modalidade como esporte de alto rendimento e de relevância econômica e cultural, ampliando a credibilidade das competições.

A portaria, chancelada pela Confederação Brasileira de Pesca Esportiva e pela Federação do Norte de Pesca Esportiva, permitirá cursos de formação, congressos técnicos e capacitações permanentes. Apenas torneios licenciados pelo órgão ambiental estadual poderão ser arbitrados.