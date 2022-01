Wilson Lima entrega itens para incentivar agricultura familiar e produtores de associações do setor primário

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima fez, nesta terça-feira (25/01), a primeira entrega deste ano de sementes e mudas a agricultores familiares, alevinos para piscicultores e de kits serrarias portáteis e kits seringueiro para associações e prefeituras do interior do estado. As entregas vão beneficiar 16 mil agricultores familiares.

O governador também lançou o Edital de Credenciamento do Programa de Regionalização do Mobiliário Escolar (Promove) para contratação de fornecedores locais de móveis escolares para rede pública estadual de ensino. Wilson Lima destacou que o setor primário é fundamentalmente para o cumprimento de duas metas que são prioritárias para o Governo do Amazonas neste ano.

“O agro e os sistema Sepror nos ajudam a cumprir duas metas importantes que a gente vai trabalhar. Primeiro: colocar comida na mesa das pessoas que mais precisam. Nesse momento nada é mais importante do que isso. Muitas famílias perderam a capacidade financeira. E tem o segundo esteio que é fundamental também: a geração de emprego e renda. E isso a gente faz dando oportunidade a pessoas”, disse o governador.

“Isso é muito importante porque mesmo vivendo esse momento de pandemia, há esse desejo muito grande do pequeno produtor desse apoio do Governo para a retomada das atividades produtivas, para que essas atividades possam voltar e gerar emprego e renda no interior”, avaliou o secretário da Sepror, Petrucio Magalhães.

Ao todo, estão sendo distribuídas 16.411 sementes e mudas para agricultores familiares assistidos pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), com investimento de R$ 5.377.000,00. A ação é feita por meio de termo de cooperação técnica entre Sepor, Idam e Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) – órgãos do sistema de produção rural do Estado.

O termo contempla o repasse de sementes de hortaliças como alface, cebolinha, coentro, couve, pimenta de cheiro e sementes frutíferas de açaí, além de mudas de laranja, limão e banana.

Alevinos

Wilson Lima também entregou mais 80 mil alevinos de tambaqui para piscicultores de Manaus e da região metropolitana, ampliando o apoio à atividade que gera emprego, renda e alimentação de qualidade. Desde 2019, o Governo do Estado já distribuiu mais de 3,7 milhões de alevinos, beneficiando mais de 2,8 mil piscicultores do estado.

Kits Seringueiro

O governador também deu início à entrega de 130 kits seringueiro para duas associações que foram contempladas em edital de chamamento público da Sepror: Associação dos Produtores Agroextrativistas da Comunidade José Gonçalves (APACJG), do município de Lábrea, e Associação dos Moradores Agroextrativistas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uacari, do município de Carauari.

Cada kit é composto por 400 tigelas de 600 ml, 400 bicas-suporte, um balde tipo bombona com capacidade de 10 litros, uma lanterna de cabeça, duas facas de sangria amazônica e um facão.

Kits serrarias portáteis

Para incentivar a produção madeireira legalizada, Wilson Lima também deu início ao repasse de 15 serrarias portáteis a 12 prefeituras de municípios que contam com associações que possuem planos de manejo florestal licenciado comunitário. Essas associações também fornecem mobiliário à rede estadual, por meio do Promove.

Os municípios contemplados são Carauari, Lábrea, Novo Airão, Parintins, Boa Vista dos Ramos, Borba, Manacapuru, Itacoatiara, Codajás, São Sebastião do Uatumã, Eirunepé e Urucará. O investimento é de R$ 823.000,50.

Promove

Ainda nesta terça-feira, o governador Wilson Lima lançou o novo Edital de Credenciamento do Promove, programa que é coordenado pela ADS. O objetivo é a contratação de entidades jurídicas, como Micro Empreendedor Individual (MEI), micro e pequenas empresas, associações e cooperativas de moveleiros do Amazonas para o fornecimento de móveis escolares que atendam a padronização da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc).

O edital ficará aberto pelo período de 30 dias, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) e terá vigência de 12 meses. Os interessados poderão entregar suas propostas em meio digital ou presencialmente. O edital estará disponível no portal oficial da ADS, pela aba “Acesso à Informações – Licitações 2022”, no link http://www.ads.am.gov.br/acesso-a-informacao/.