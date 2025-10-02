A notícia que atravessa o Brasil!

Wilson Lima entrega kits de segurança a motofretistas e lança plataforma de cursos de trânsito EaD no Amazonas

As entregas ocorreram no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus.

Por Jonas Souza

02/10/2025 às 15:46

Notícias do Amazonas  – O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou nesta quinta-feira (2/10) 250 kits de segurança e identificação para motofretistas que atuam em Manaus e lançou a plataforma de cursos online da Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Detran-AM. A iniciativa inédita visa valorizar os profissionais de entregas, ampliar a qualificação da categoria e contribuir para um trânsito mais seguro em todo o estado.

As entregas ocorreram no Centro de Convenções Vasco Vasques 2, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. Durante a solenidade, Wilson Lima destacou a importância da ação para transformar o trânsito e reconhecer o trabalho essencial dos motofretistas, especialmente evidenciado durante a pandemia.

“Nosso objetivo com essa ação é transformar o trânsito em Manaus e em todo o Amazonas, reconhecendo o trabalho de uma categoria que é fundamental para o funcionamento da nossa sociedade. Depois da pandemia isso ficou muito claro. Precisamos garantir que esses trabalhadores possam realizar suas entregas com segurança e dignidade”, afirmou o governador.

O evento contou com a presença de vereadores, diretores de órgãos estaduais, representantes da Polícia Militar, da OAB-AM, Abraciclo e Moto Honda, reforçando o caráter integrado e inclusivo da iniciativa.

Kits de segurança

Cada motofretista recebeu um kit composto por colete de identificação em material respirável, capacete de segurança, bag térmica para transporte de entregas, par de joelheiras, par de cotoveleiras e antena corta-pipa. Todos os contemplados já haviam concluído o curso de motofretista oferecido pelo Detran-AM, garantindo que estivessem preparados para operar com segurança.

Uma das beneficiadas, Débora de Souza, 36 anos, destacou a importância do programa:

“O curso foi muito importante porque muitas coisas que eu não sabia eu aprendi. Hoje vamos ser entregadores legalizados. Para mim foi uma experiência muito boa. Se fôssemos comprar, ia custar uns 600 reais. Agradeço muito ao Governo do Estado e ao Detran por essa oportunidade que nos deram. Eu amei muito, de coração”.

Plataforma EaD da Escola Pública de Trânsito

Além da entrega dos kits, o governador lançou a plataforma digital da Eptran (eptran.detran.am.gov.br), que oferece cursos 100% online e gratuitos com certificado de conclusão. Na primeira fase, estão disponíveis quatro cursos: Mecânica Básica, Monitor de Transporte Escolar, Direção Defensiva e Direção Defensiva para Motociclistas, com carga horária de 20 horas cada.

A plataforma permite aos alunos monitorar seu desempenho, realizar exercícios e obter o certificado de conclusão de forma totalmente remota, democratizando o acesso à formação e contribuindo para a segurança no trânsito em todo o estado.

Programa Detran Cidadão

As ações integram o programa Detran Cidadão, que inclui três grandes projetos voltados à inclusão, capacitação e segurança no trânsito:

  • Motociclista Legal: capacitação, kits de segurança e benefícios para trabalhadores do setor de duas rodas; já entregou 18.375 kits, contemplando agora pela primeira vez motofretistas.

  • CNH Social: oferece acesso gratuito à Carteira Nacional de Habilitação para pessoas de baixa renda, com mais de 100 mil vagas ofertadas em dois ciclos do projeto.

  • CNH na Escola: ensina legislação e práticas de trânsito a estudantes do ensino médio, preparando-os para a obtenção da primeira habilitação.

Segundo o Detran-AM, as iniciativas fortalecem a qualificação profissional, a segurança no trânsito e a inclusão social em todo o Amazonas.

