Wilson Lima entrega mais de R$ 6,2 milhões em novos equipamentos para a Segurança Pública

Mais de R$ 6,2 milhões em novos equipamentos para a Segurança Pública do estado foram entregues, nesta quinta-feira (30/06), pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. São 46 viaturas policiais, munições e radiocomunicadores, para emprego no trabalho operacional das polícias, além de mais de 400 microcomputadores para modernização do parque informático de delegacias de Polícia Civil e unidades da Polícia Militar.

“Nós estamos fazendo entregas históricas para o Amazonas, em especial, na área da segurança, estamos avançando muito. Desde o início do meu governo, já entregamos mais de mil viaturas, resolvemos praticamente todos os problemas de viatura no interior. Também implantamos o nosso Paredão para que o policial tenha uma melhor condição para combater a criminalidade”, ressaltou Wilson Lima.

Entre os equipamentos que chegam às mãos dos agentes de segurança do Estado, estão 54 maletas com tecnologia para coleta de impressões digitais em locais de crime. O material será usado pelo Departamento de Polícia Técnico Científica. Para o Corpo de Bombeiros, foram entregues 14 roupas de aproximação, que são utilizadas pelos combatentes nas ações de contenção de incêndios.

Hoje, foram entregues 46 viaturas para as forças de segurança do estado, sendo 30 provenientes de contratos da SSP-AM e PMAM e que serão destinadas para a própria Polícia Militar. Outras 14 viaturas fazem parte de uma doação do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Outro item importante são as munições. Serão distribuídas para as forças policiais mais de 36 mil munições calibre 40. A lista inclui, também, rações operacionais de combate, emergência e adestramento destinada aos agentes de segurança nas ações policiais no interior do estado, em especial, a Base Fluvial Arpão e a operação Hórus, do programa Vigia, que reforça o policiamento nas regiões de fronteira.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), os novos equipamentos atendem às necessidades operacionais e de modernização do sistema de segurança e, também, subsidiam a implantação de novos projetos, como a nova base fluvial de combate ao tráfico de drogas. Semelhante à base Arpão, que fechou o cerco ao narcotráfico e à pirataria no rio Solimões, nas proximidades de Coari, a nova unidade ainda não foi batizada e vai ser instalada em outro grande rio do estado.

Estimado em R$ 3,2 milhões, o projeto de implantação da nova base deve ser licitado na próxima semana.

O pacote de entregas da segurança engloba recursos do governo estadual, provenientes de empréstimo com o Banco do Brasil, do Fundo Estadual de Segurança Pública, emenda do deputado Péricles, além de doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

* Com informações da assessoria de imprensa