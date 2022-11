Wilson Lima entrega nova unidade do Cetam, a primeira na zona leste de Manaus

Redação AM POST

Para reforçar o incentivo à formação profissionalizante, o governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta sexta-feira (25/11), uma nova unidade do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) que tem capacidade para atender 5,4 mil alunos por ano. Instalada no Centro Cultural Aníbal Beça, na avenida Autaz Mirim, zona leste, essa é a terceira inaugurada pela atual gestão do Estado.

Segundo o governador Wilson Lima, a geração de emprego e renda é meta prioritária do governo, e por isso o Estado tem ampliado a oferta gratuita de cursos técnicos e de qualificação profissional por meio do Cetam.

“Estou muito emocionado porque nós estamos em uma área muito carente, que é a zona leste, uma área muito populosa, e eu vim da escola pública e não tive oportunidade de frequentar um centro como esse. Hoje trabalho para que as pessoas possam ter aquilo que não tive na minha infância e juventude. Isso me deixa muito emocionado porque é uma estrutura da rede pública de ensino, não é particular, é do povo do estado do Amazonas”, declarou o governador, sob forte aplauso de alunos e professores.

O prédio da nova unidade possui dois andares, um total de 3.764,7 metros quadrados, e conta com 15 novos espaços. Dentre eles, estão dez salas de aula, um laboratório maker, sala de música, duas bibliotecas e laboratórios técnicos equipados com o que há de mais moderno, tudo para melhor qualificar os alunos.

Entre os cursos a serem ofertados pelo Aníbal Beça estão os de Automação industrial, Eletrônica, Mecatrônica, Informática, Massoterapia, Multimídia, Design, Computação Gráfica, Corte e Costura, Gastronomia, Cabeleireiro, Esmalteria e outros. O edital com vagas para o Aníbal Beça será aberto no dia 12 de dezembro, com previsão de início das aulas dos cursos já no dia 2 de janeiro.

“Concluir um curso no Cetam é altamente gratificante para quem busca conhecimentos, estar preparado para o mercado de trabalho”, comentou Francisco Moreira, de 46 anos, que recebeu das mãos do governador Wilson Lima, junto a outros cinco alunos, um certificado de conclusão pelo curso de Instalador de Sistemas fotovoltaicos.

Além de inaugurar o espaço e entregar certificados de conclusão a alunos do Cetam, Wilson Lima visitou alguns espaços da nova unidade de ensino técnico e profissionalizante.

“Educação transforma a vida das pessoas. Nós temos duas grandes metas em nosso governo. A primeira delas é o social, nosso Auxílio Estadual permanente, nosso Prato Cheio, e a nossa segunda grande meta é a geração de emprego e renda”, destacou o governador.

Espaços de formação

Entre os destaques da unidade Aníbal Beça está a biblioteca, que possui um acervo de 8 mil exemplares e será aberta à comunidade, por meio de agendamento. Além disso, um Laboratório de Gastronomia segue o padrão das novas unidades inauguradas no Conjunto Galileia, em Manaus, e no município de Benjamin Constant, com todos os utensílios culinários necessários para aprendizado de uma cozinha industrial e de restaurantes.

A nova unidade do Cetam, a primeira da zona leste, visa ofertar cursos que atendam a demanda do mercado e as necessidades da população, além de ser uma preocupação do Governo do Amazonas oferecer condições para amazonenses da capital e do interior aprenderem melhor a desenvolver suas potencialidades.

“Faz parte do plano do governador Wilson Lima a ampliação do atendimento de educação profissional e tecnológica no Amazonas. E nós, do Cetam, estamos investindo em estrutura, revitalizando unidades como essa e trazendo, pela primeira vez na história, cursos profissionais públicos e gratuitos para a zona leste de Manaus”, explicou José Augusto de Melo Neto, diretor-presidente do Cetam.

O Centro Cultural Aníbal Beça manterá parcerias com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI).

Desde 2019, o Cetam já ofertou mais de 611 mil vagas em vários cursos no Amazonas. Com o Aníbal Beça, já são três unidades inauguradas na gestão Wilson Lima, incluindo a Escola de Educação Profissional – Galileia, também em Manaus, e uma Escola de Educação Profissional – Benjamin Constant. Com isso, são mais de 15 mil novas vagas geradas nesse período.

Novas vagas a partir das novas unidades

• Galileia: tem capacidade para atender até 9 mil alunos por ano;

• Aníbal Beça: tem capacidade para atender até 5.400 alunos por ano;

• Benjamin Constant: pode ofertar vagas para até 1.280 alunos por ano.