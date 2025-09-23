Wilson Lima entrega novas viaturas e investe no setor primário de Presidente Figueiredo

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima fortaleceu, nesta segunda-feira (22/09), a segurança do município de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus) com a entrega de quatro novas viaturas. Durante a agenda no município, o governador também anunciou investimentos para o setor primário que somam mais R$ 780 mil.

PUBLICIDADE

“Nós estamos ampliando o nosso efetivo e ampliando nossa estrutura. Aqui estamos entregando quatro viaturas e estamos fazendo isso em todo interior do Amazonas. Graças ao apoio da Assembleia Legislativa, estamos ampliando a estrutura da Polícia Militar de Presidente Figueiredo”, declarou o governador Wilson Lima.

O Governo do Amazonas já enviou 124 novas viaturas distribuídas para 56 municípios. As novas viaturas estão integradas ao Sistema Paredão, ferramenta de monitoramento inteligente que utiliza câmeras de reconhecimento e inteligência artificial para identificar veículos em tempo real. A tecnologia amplia a capacidade de resposta da polícia e fortalece o enfrentamento ao crime organizado.

PUBLICIDADE

O reforço da frota no interior faz parte de um amplo investimento em segurança pública, que inclui também embarcações, armamentos modernos e sistemas de monitoramento. A estratégia vem consolidando resultados, como recordes de apreensão de drogas e armas desde 2019, além de maior presença ostensiva da polícia em áreas estratégicas.

Investimentos para o setor primário

Em Presidente Figueiredo, a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) investiu mais de R$ 450 mil mediante pagamento e assinatura de contratos de programas do órgão, doações de equipamentos e insumos agrícolas para trabalhadores rurais, repasse de cheque e kits a feirantes, e a entrega de uma tonelada e meia de produtos pelo Programa de Assistência Familiar (PAF) a instituições do município.

PUBLICIDADE

Outra ação importante foi o repasse de R$ 210 mil em crédito rural e entrega 105 documentos rurais a agricultores familiares e produtores rurais locais, por meio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam). Os recursos foram viabilizados pelo instituto em parceria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

O Idam também realizará a entrega de 58 Cartões do Produtor Primário (CPP), 34 Cadastros Nacionais da Agricultura Familiar (CAF) e 13 Cadastros Ambientais Rurais (CAR), ambos fundamentais para que o produtor rural acesse políticas de fomento ao setor primário.

PUBLICIDADE

A Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou quatro motocultivadores, um triciclo, 30 mangueiras de irrigação e uma casa de farinha completa para produtores rurais de Presidente Figueiredo. São mais de R$64,2 mil em investimentos. Também foram entregues dois certificados digitais para associações do município.

Para aumentar a eficiência logística e escoamento da produção, o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) também contemplou a Cooperativa Agroindustrial de Produtores do Projeto Uatumã (CPU Uatumã) com 534 caixas de transporte para polpas e frutas.

Leia mais: Sine Amazonas divulga 175 vagas de emprego para esta terça-feira