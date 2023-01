Wilson Lima entrega novos leitos de UTI ao Hospital Infantil Dr. Fajardo

Redação AM POST

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (31/01), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital Infantil Dr. Fajardo, localizado na avenida Joaquim Nabuco, Centro. Sem reforma há mais de 20 anos e com apenas quatro leitos de UTI em estrutura antiga, a unidade passou por ampliação e, agora, conta com nove leitos de alta complexidade, sendo um de isolamento, atendendo a padrões técnicos.

“A gente está fazendo a entrega de uma reforma e ampliação da estrutura onde são comportadas as UTIs. Esse é um momento propício, porque aumentam significativamente os casos de síndromes respiratórias e consequentemente o hospital Dr. Fajardo, assim como também aqueles outros que são referência no atendimento da pediatria, acabam sendo muito demandados”, ressaltou o governador Wilson Lima

Além de ampliar a capacidade de atendimento, justamente no período sazonal das doenças respiratórias, que atingem principalmente crianças, a unidade passa a contar também com um leito para lactente e passou por obras de revitalização e ampliação com o objetivo de trazer melhorias na estrutura, gerando mais conforto e segurança para pacientes e servidores.

Realizada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), que gere o hospital, a revitalização teve início no segundo semestre de 2022, recebendo investimentos do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), repassado por meio do Fundo Estadual de Saúde (FES).

“Trocamos toda a UTI. Foram trocados todos os equipamentos, camas, então é uma UTI totalmente modernizada e no espaço físico dentro das normas do Ministério da Saúde”, destacou o secretário da SES-AM, Anoar Samad.

Ao todo foram investidos R$ 581,9 mil, dos quais R$ 500 mil foram destinados à revisão nas instalações elétricas, substituição de pisos e paredes, ampliação da rede de gases medicinais, novos banheiros para pacientes e profissionais e ampliação de mais cinco leitos de UTI. Os outros R$ 81,9 mil foram voltados à revitalização geral do poço artesiano da unidade.

“Um ganho significativo, por ordem do governador. O retorno é maravilhoso para as crianças terem a oportunidade de estar num local modernizado, com aparelhagem moderna, equipamentos modernos e uma equipe técnica de alta capacidade, médico, enfermagem e técnica de enfermagem”, avaliou o diretor do Hospital Dr. Fajardo, Aly Ballut.

Hospital Infantil Dr. Fajardo

Referência no atendimento pediátrico no Amazonas, a unidade atualmente realiza consultas pré-agendadas como: cirurgia pediátrica, cirurgia plástica em pacientes com fissura labiopalatal, endocrinologia pediátrica, gastroenterologia pediátrica, ortopedia pediátrica, urologia pediátrica, (atendimentos regulados pelo Sisreg), pediatria clínica; para realização de Exames Laboratoriais, Raio-X e Ultrassonografias.

“É uma UTI pediátrica, então a gente tem essa parte da humanização que é muito importante em relação às crianças. A gente conta com um leito de isolamento, que vai ajudar bastante nessas síndromes gripais nessa época de maior viremia que a gente tem aqui no estado”, alertou o médico da UTI, Rondinelli Matos, acrescentando que a nova estrutura está excelente e irá dar mais comodidade aos atendimentos realizados.