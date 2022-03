Wilson Lima entrega PAC de Tefé, que oferta diversos serviços de cidadania

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (10/03), o Pronto Atendimento ao Cidadão em Tefé, o PAC Tefé, no município localizado a 523 quilômetros de Manaus. A unidade conta com diversos serviços para a promoção da cidadania e está instalada na rua Getúlio Vargas, 154, Centro.

Além de Tefé, a nova unidade também irá atender os moradores de seis municípios próximos. São eles: Maraã, Alvarães, Fonte Boa, Uarini, Juruá e Japurá.

“Nós estamos entregando o PAC com funcionamento de emissão de RG, de carteira de trabalho, de habilitação, emplacamento e, inclusive, da Carteira Digital. Antes, o município de Tefé emitia 300 carteiras de identidade por mês, agora vai tirar 100 por dia”, disse o governador.

O governador desembarcou no município acompanhado do deputado federal Átila Lins e dos parlamentares estaduais Felipe Souza, Saullo Vianna, Abdala Fraxe, Carlinhos Bessa, Joana Darc e Terezinha Ruiz, além do vereador de Manaus, Allan Campelo. O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, e vereadores do município acompanharam as ações do Governo do Amazonas.

Sob a coordenação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), na unidade, vão estar à disposição da população a emissão de Registro Geral (RG) e serviços de órgãos essenciais como Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), Junta Comercial do Estado do Amazonas (Jucea) e Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

A construção da unidade faz parte do projeto de ampliação do serviço no interior do estado. Desde o ano passado, o Governo do Amazonas tem realizado visitas técnicas para instalação do PAC em municípios considerados estratégicos.

Ao todo, a Sejusc coordena 14 unidades do PAC, sendo nove na capital e cinco em outros municípios: Iranduba, Itacoatiara, Manacapuru, Parintins e agora, em Tefé.

Afeam – A agência já estava presente no município e agora fará o atendimento integrado a outros órgãos da estrutura do Estado. Tefé é o sexto a contar com um posto próprio de atendimento da Afeam, além de Itacoatiara, Manacapuru, Parintins, Rio Preto da Eva e Manicoré.

No posto de atendimento da Afeam, os interessados têm mais facilidades no acesso ao crédito on-line, podem tirar dúvidas a respeito das linhas de financiamento da Afeam, solicitar a segunda via do boleto para pagamento, realizar negociações de débito, dentre outros serviços.

Jucea – Esse é o terceiro posto de atendimento da autarquia no interior. A unidade faz parte do projeto de descentralização dos serviços da Jucea, tornando-os mais acessíveis aos cidadãos. A Junta Comercial pretende implantar 16 núcleos de Atendimento Avançado da Jucea nos polos que possuem maior representatividade populacional.

O polo de Tefé será responsável em prestar assistências na realização dos trâmites de abertura, alteração e extinção de empresas dos municípios localizados no Médio Solimões: Jutaí, Fonte Boa, Juruá, Japurá, Maraã, Alvarães e Uarini. Outros postos da Junta Comercial já foram inaugurados em Itacoatiara e Manacapuru.

O projeto de descentralização dos serviços da Jucea teve início em Manaus, com a inauguração de três postos nas zonas oeste, norte e leste.

Detran – O órgão vai mudar seu atendimento em Tefé para o novo PAC. E não será apenas uma mudança de local: a partir de agora, os usuários poderão realizar a renovação de CNH ou tirar o documento sem precisar esperar tanto, pois no novo posto vai funcionar um ponto de captura de foto digital e de impressão digital.

O novo Posto do Detran também traz a novidade do pagamento de dívidas de veículos de forma parcelada, em até 12 vezes no cartão de crédito.

Samic – Ainda em Tefé, o Governo do Amazonas inaugurou uma nova unidade do Serviço de Apoio à Mulher, Idoso e Criança (Samic) no município. O espaço, gerido pela Sejusc, dispõe de atendimento humanizado para pessoas em situação de vulnerabilidade, oferecendo apoio jurídico e psicológico. O Samic funcionará em uma sala dentro da delegacia de Tefé.

A previsão, para os próximos meses, é ampliar os atendimentos, levando o serviço para o município de Humaitá. Em novembro do ano passado, a Sejusc inaugurou uma unidade em Maués. O município de Itacoatiara já conta com o serviço desde junho de 2019.

* Com informações da assessoria de imprensa