Wilson Lima entrega quatro ramais totalmente revitalizados na BR-174, em Manaus

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (13/06), quatro ramais no quilômetro 2 da rodovia BR-174, em Manaus, totalmente revitalizados. Além de segurança no tráfego e qualidade de vida para a população, as obras do Governo do Amazonas impactam positivamente na economia local ao facilitar o escoamento da produção rural.

O investimento de R$ 26,9 milhões faz parte de um pacote de obras de mobilidade que engloba os ramais Sol Nascente, com 1,98 quilômetro; Frederico Veiga, com 3,48 quilômetros; Cláudio Mesquita, com 4,8 quilômetros; e Novo Paraíso, com 5,43 quilômetros; além de uma rotatória.

Em uma segunda etapa, o Estado vai construir um novo acesso do ramal Cláudio Mesquita ao quilômetro 8 da BR-174. Além disso, a pavimentação de um trecho de 250 metros, no quilômetro 2, está em fase de conclusão.

“A missão do nosso governo é transformar a vida de quem tanto precisa; é transformar a vida daquele pequeno produtor que nunca foi assistido, que nunca foi olhado pelo Governo do Estado do Amazonas. E todas as vezes que eu venho fazer uma entrega como essa aqui, faço questão de ir lá na propriedade do morador, do pequeno produtor, para saber o que mudou na vida dele. E os relatos me deixam muito orgulhoso do que a gente tem feito e, por outro lado, também aumenta muito a responsabilidade“, destacou Wilson Lima.

Os serviços realizados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), contemplaram terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização horizontal e vertical.

Os quatro ramais também receberam trabalhos de hidrossemeadura, uma técnica que consiste em retocar o solo com sementes e adubos minerais para evitar erosão dos barrancos nas laterais das pistas.

Desde 2019, a gestão Wilson Lima já concluiu mais de 159 quilômetros de ramais em todo o Amazonas, totalizando 25 obras com as quatro desta entrega. Atualmente, o Governo do Estado executa mais 128,68 quilômetros de obras em ramais.

“E nós temos mais 250 quilômetros de ramais em projetos para ser lançado em breve. Então, nós temos muito a fazer, temos uma satisfação enorme de estar aqui com vocês, partilhar esse momento de integração dessa região que é importante região turística, produtora, com uma integração maior com a BR-174, com a cidade Manaus e o Centro de Manaus”, disse o secretário da Seinfra, Carlos Henrique.

Acompanharam o governador Wilson Lima no evento, o vice-governador Tadeu de Souza; o secretário estadual de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima; o deputado estadual João Carlos, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam); os vereadores Eduardo Alfaia e Márcio Tavares, representando a Câmara Municipal de Manaus; além de moradores e presidentes das comunidades da área.

“Eu estou aqui há 22 anos e por aqui já passaram vários governadores, mas um caboclo macho para fazer foi o Wilson Lima. Então, governador, muito obrigado por tudo mesmo, pelo carinho que o senhor tem tido pela nossa comunidade”, agradeceu o presidente da comunidade Novo Paraíso, Dedé Paulo, resumindo que a obra concluída é “um sonho realizado”.

Ainda durante a solenidade, o governador Wilson Lima entregou a produtores locais Cartões do Produtor Primário, que possibilitam isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na aquisição de máquinas, insumos e equipamentos, além de outros benefícios; e também liberou crédito rural em apoio aos produtores.

Sobre os ramais

O ramal Cláudio Mesquita dá acesso ao ramal Sol Nascente que, por sua vez, permite a entrada nos ramais Frederico Veiga e Novo Paraíso, por meio de uma rotatória. Com a conclusão das obras, atividades como a avicultura, a produção de tambaqui e cultivo de hortaliças ganham impulso. A pavimentação das vias também fomenta o turismo na região. Os ramais dão acesso ao rio Tarumã-Açu.

Segundo o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), 340 famílias vivem no entorno do ramal Novo Paraíso e desenvolvem a avicultura, com 12.100 bicos de aves de corte e postura; produzem hortaliças em 7,5 hectares, incluindo couve, coentro, cebolinha e alface; e atividades como a piscicultura, com 2,5 hectares de lâmina d’água e cultivo de tambaqui; e a fruticultura, com 46 hectares com banana, citros, cupuaçu e açaí.

Já no ramal Frederico Veiga há 120 famílias que trabalham com a fruticultura, sendo 28 hectares com banana, citros, cupuaçu e açaí; piscicultura, com 1,8 hectares de lâmina d’água e cultivo de tambaqui; avicultura, com 6.200 bicos de aves de corte e postura, e na produção de hortaliças como alface coentro, couve e cebolinha, em 4,2 hectares.

No entorno dos ramais Cláudio Mesquita e Sol Nascente vivem 65 famílias de produtores rurais, com atividades como a avicultura, com 3.600 bicos de aves de corte e postura; o cultivo de hortaliças, sendo 15 hectares com couve, alface, coentro e cebolinha; a piscicultura, com 1,2 hectares de cultivo de tambaqui; e a fruticultura, com oito hectares de banana, citros e cupuaçu.

Redação AM POST