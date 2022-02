Wilson Lima entrega R$ 700 mil em fomento ao esporte e lança projeto para alcançar 5 mil crianças e adolescentes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador do Estado, Wilson Lima, lançou, nesta sexta-feira (18/02), o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci), que irá promover atividades esportivas para crianças e adolescentes nas comunidades do Amazonas. Na ocasião, foram entregues R$ 700 mil em fomento ao esporte para cidades do interior.

A agenda de investimentos desportivos ocorreu na Vila Olímpica de Manaus, na zona centro-oeste da cidade. Durante o evento, o governador entregou certificados de alta para mais de 80 pacientes do projeto RespirAR, que atende pacientes com sequelas da Covid-19.

“A gente tem tido uma preocupação muito grande com o esporte de alto rendimento, mas sobretudo com aquele esporte de base e esporte comunitário. O esporte não é só o desenvolvimento de uma habilidade, mas é a formação de cidadão”, defendeu o governador.

O Pelci, coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), é mais uma iniciativa do governo em ampliar e desenvolver atividades desportivas na capital e interior do Amazonas. Em Manaus, o projeto já está sendo executado em cinco áreas esportivas revitalizadas pelo estado e chegará, inicialmente, ao total de sete espaços.

O Pelci busca atender mais de 5 mil jovens e adolescentes, na capital e seis no interior, nos municípios de Codajás, Envira, Fonte Boa, Humaitá, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira.

“Vamos fomentar com materiais esportivos e dar todo esse suporte técnico para que o esporte se desenvolva, não só na capital, mas também no interior. Aqui em Manaus terá como base as escolinhas nos bairros, escolinha de futevôlei e também a escolinha dos campeões da vila”, explicou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Entregas – Durante a solenidade, o governador Wilson Lima entregou certificados de alta a mais de 80 pacientes que passaram pelo processo de recuperação do projeto RespirAR, que oferece serviço de fisioterapia e educação física de forma gratuita a pacientes com sequelas pós-Covid-19. O projeto realizou 50 mil consultas em 10 unidades.

O governador entregou também cheques aos 14 municípios considerados aptos a receber o investimento de R$ 50 mil do chamamento público Mais Esporte no Interior.

Uma das cidades é Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus). “Nossa cidade é um grande celeiro de craques, campeã em várias modalidades no estado e, certamente, todo esse investimento irá contribuir para que haja um fortalecimento do nosso esporte. Em nome do nosso prefeito e de todos os desportistas do nosso município, queremos trazer essa gratidão e agradecimento”, disse Jorge Martins, representante da prefeitura do município.

