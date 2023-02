Wilson Lima entrega ramal Santa Maria pavimentado, em Iranduba, e garante mais incentivos para produtores rurais do Amazonas

Redação AM POST

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (23/02), a obra de pavimentação do ramal Santa Maria, no quilômetro 13 da AM-070, no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus), fortalecendo o setor primário ao beneficiar centenas de produtores e o turismo no local. Na ocasião, Wilson Lima também anunciou um edital de fomento de R$ 20 milhões para o setor rural do estado.

Em seu discurso, o governador disse que outras obras em ramais estão em andamento e planejamento e que esse tipo de intervenção é prioritário no governo. “Isso tem sido uma prioridade, levando em consideração a necessidade que as pessoas têm de escoar a sua produção, de incrementar a renda através do turismo e, também, da função social, do paciente poder sair da sua comunidade, dos alunos poderem chegar em segurança às escolas”, destacou.

Além do governador, de lideranças e residentes das comunidades, participaram da solenidade de inauguração o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz, com seu vice-prefeito Robson Adriel; o deputado estadual Daniel Almeida, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam); secretários estaduais como o de Infraestrutura e Região Metropolitana, Carlos Henrique; e a titular do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Kathleen dos Santos.

A obra do ramal contemplou 7,33 quilômetros do ramal, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e sinalização, e atende a uma solicitação da população durante o anúncio da obra de recuperação da estrada do Caldeirão, também no município. Ao todo, 625 famílias estão sendo beneficiadas diretamente com a pavimentação, são moradores das comunidades São Sebastião, Boa Esperança, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Vera Lúcia.

As principais atividades agropecuárias na região e que são beneficiadas com a entrega são avicultura, cultivo de mamão, hortaliça, citros, mandioca, guaraná, açaí, buriti, maracujá, tucumã e banana. Além de beneficiar o setor primário, o ramal possui quatro balneários, que fomentam o turismo na região, além de 22 estabelecimentos comerciais.

Beneficiados

Morando há 11 anos no ramal Santa Maria, a presidente de uma das comunidades, Maria das Graças, lembrou do momento em que junto a outros moradores pediram ao governador, que em 2019 inaugurava um outro ramal em Iranduba, para que ele asfaltasse o quilômetro 13, e tiveram seu pedido realizado.

“Hoje, nós aqui do quilômetro 13, ramal Santa Maria, a gente sorri, desde o dia que entrou a primeira máquina. Na nossa faixa estava escrito ‘Governador, asfalte o nosso ramal, nós acreditamos no senhor’ e nós acreditamos mesmo, governador, porque esse asfalto chegou”, lembrou Maria das Graças, sob aplausos.

O investimento do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), é R$ 5,7 milhões, com uma parte fruto de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Augusto Ferraz, hoje prefeito de Iranduba. “O mais importante é que o governador não vê só a estrada, ele vê a importância de desenvolver toda essa cadeia econômica que se chama a produção rural”, avaliou.

Desde 2019, o Governo do Amazonas já concluiu mais de 137 quilômetros de ramais e estradas, totalizando 23 obras e, aproximadamente, R$ 155 milhões em investimentos. Atualmente, estão em execução outros 134 quilômetros de obras em 22 ramais, com investimento que somam R$ 196 milhões.

Fomento ao setor rural

Durante a entrega do ramal Santa Maria, Wilson Lima anunciou o Edital 001/2023, do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), voltado para projetos do setor rural. Com recurso de R$ 20 milhões, o fomento é destinado à melhoria do escoamento de produção agrícola, acessibilidade, dignidade e qualidade de vida dos trabalhadores rurais de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da capital e interior do estado.

O governador do Amazonas, por meio da FPS, entregou ainda mais de R$ 398 mil em materiais para duas associações do município de Iranduba: a Cooperativa Agrícola de Iranduba (Coopiagro) e a Associação Comunitária São José da Ilha do Jacurutu. A iniciativa beneficiará mais de 60 famílias da região.

“Estou muito feliz, a nossa associação está sendo contemplada com equipamento que vai ajudar a nossa agricultura familiar na Ilha do Jucurutu. E eu quero agradecer ao governador Wilson Lima”, afirmou Alcemir Ferreira da Silva, presidente da associação. “Eu digo o seguinte, aqui no ramal do 13, nós temos 40 anos sofrendo, se não fosse o senhor (governador Wilson Lima) agora, ninguém subia nem descia (o ramal). Só tenho que agradecer”, completou o produtor rural José Alcimar, conhecido como Macaco.