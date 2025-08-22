A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima entrega salas de teleconsulta e telediagnóstico no interior do Amazonas

Serviço garante teleconsultas e exames de telediagnóstico, diminuindo deslocamentos e filas no interior do estado.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 18:17

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (22/08), quatro novas unidades da Telessaúde nos municípios de Beruri e Anori, localizados a 173 e 195 quilômetros de Manaus, respectivamente. Com a expansão, o serviço chega a 32 cidades do Amazonas, além da capital, totalizando 85 salas em funcionamento, beneficiando mais da metade dos municípios do estado.

PUBLICIDADE

Durante a entrega das telessalas em Beruri, o governador destacou a importância da iniciativa para descentralizar o atendimento médico. “Agora os pacientes não precisam mais sair de Beruri para ir à capital. Pelo próprio celular, você marca consultas em diversas especialidades. Isso ajuda a diminuir filas e atender o cidadão de forma digna”, afirmou Lima.

As novas unidades foram instaladas na UBS Rural de Beruri e no Centro de Saúde Diva Ribeiro Carvalho, em Anori. Cada cidade recebeu uma sala de teleconsulta e outra de telediagnóstico, com exames de eletrocardiograma (ECG) para monitoramento da atividade elétrica do coração.

Leia também: Justiça suspende fiança de R$ 25 mi que levou dono da Ultrafarma a regime domiciliar

PUBLICIDADE

O evento contou com a presença de autoridades, incluindo os deputados Fausto Júnior e Alessandra Campelo, os prefeitos Emerson Mello (Beruri) e Régis Nazaré (Anori), e a titular da SES-AM, Nayara Maksoud.

Moradores já começaram a sentir os benefícios do serviço. Em Beruri, a auxiliar administrativa Marta Picanço relatou ter feito consulta dermatológica sem sair do município. Em Anori, a pescadora Claudenice Coelho destacou a praticidade de receber atendimento de qualidade sem precisar se deslocar para outra cidade.

Além do atendimento presencial, os pacientes podem usar o aplicativo Saúde AM Digital para agendar consultas, acessar exames e receber prescrições. O sistema ainda oferece atendimento automatizado via WhatsApp. O objetivo do Governo do Amazonas é levar as telessalas para todos os 62 municípios até o final de 2025, garantindo acesso rápido e eficiente à saúde em todo o estado.

 

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

Gilmar Mendes vota no STF pela liberdade do ex-jogador Robinho condenador por estupro

Voto diverge de Moraes e Fux, que defenderam a manutenção da pena de 9 anos imposta pela Justiça italiana.

há 2 minutos

Amazonas

Fiscalização de balanças garante segurança para consumidores e feirantes em Manaus

Ação do Ipem-AM orienta feirantes e verifica balanças, fortalecendo confiança do consumidor e comércio justo.

há 3 minutos

Amazonas

MP quer anulação de todos os contratos da Prefeitura de Urucurituba com empresário após descobrir favorecimento familiar

Promotoria aponta violação à Lei de Licitações e dá prazo de 10 dias para que a prefeitura se manifeste sobre os contratos firmados.

há 13 minutos

Mundo

Venezuela diz estar preparada para enfrentar qualquer tentativa de invasão dos Estados Unidos

A declaração foi feita pelo ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yvan Eduardo Gil Pinto.

há 33 minutos

Amazonas

Parintins ganha novo laboratório de análise de água para reforçar segurança e qualidade do abastecimento

O projeto faz parte das obras que estão sendo conduzidas através do Prosai e que vão garantir qualidade e segurança hídrica ao município.

há 46 minutos