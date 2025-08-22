Wilson Lima entrega salas de teleconsulta e telediagnóstico no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (22/08), quatro novas unidades da Telessaúde nos municípios de Beruri e Anori, localizados a 173 e 195 quilômetros de Manaus, respectivamente. Com a expansão, o serviço chega a 32 cidades do Amazonas, além da capital, totalizando 85 salas em funcionamento, beneficiando mais da metade dos municípios do estado.

Durante a entrega das telessalas em Beruri, o governador destacou a importância da iniciativa para descentralizar o atendimento médico. “Agora os pacientes não precisam mais sair de Beruri para ir à capital. Pelo próprio celular, você marca consultas em diversas especialidades. Isso ajuda a diminuir filas e atender o cidadão de forma digna”, afirmou Lima.

As novas unidades foram instaladas na UBS Rural de Beruri e no Centro de Saúde Diva Ribeiro Carvalho, em Anori. Cada cidade recebeu uma sala de teleconsulta e outra de telediagnóstico, com exames de eletrocardiograma (ECG) para monitoramento da atividade elétrica do coração.

O evento contou com a presença de autoridades, incluindo os deputados Fausto Júnior e Alessandra Campelo, os prefeitos Emerson Mello (Beruri) e Régis Nazaré (Anori), e a titular da SES-AM, Nayara Maksoud.

Moradores já começaram a sentir os benefícios do serviço. Em Beruri, a auxiliar administrativa Marta Picanço relatou ter feito consulta dermatológica sem sair do município. Em Anori, a pescadora Claudenice Coelho destacou a praticidade de receber atendimento de qualidade sem precisar se deslocar para outra cidade.

Além do atendimento presencial, os pacientes podem usar o aplicativo Saúde AM Digital para agendar consultas, acessar exames e receber prescrições. O sistema ainda oferece atendimento automatizado via WhatsApp. O objetivo do Governo do Amazonas é levar as telessalas para todos os 62 municípios até o final de 2025, garantindo acesso rápido e eficiente à saúde em todo o estado.