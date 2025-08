Wilson Lima entrega viatura de combate a incêndio e instala base fixa do Corpo de Bombeiros em Coari

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima entregou, neste sábado (02/08), para o Corpo de Bombeiros Militar no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) uma viatura Auto Tanque Florestal (ATF) com capacidade para 10 mil litros de água. Durante agenda na cidade, Wilson Lima também vistoriou as obras do Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP).

Coari não possuía base fixa da corporação e passa a ser o nono município do Amazonas a contar com um GCIP implantado pelo Governo do Amazonas, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A implantação do GCIP em Coari contempla ainda a entrega de lanternas, cones de sinalização, chaves de mangueira, entre outros itens.

“Vai ser importante agora para esse período de estiagem, mas vai ser uma estrutura permanente para ajudar na proteção civil. Se acontecer um incêndio, a necessidade de um resgate, de um salvamento, nossas equipes vão estar aí”, destacou o governador Wilson Lima.

Além do investimento em equipamentos, cinco militares foram transferidos para o município, definitivamente, para compor a guarnição e fortalecer os atendimentos da região urbana e zona rural da cidade. Treze brigadistas cedidos pela prefeitura atuarão no Grupamento de forma definitiva.

A implantação dos GCIPs é uma ação integrada entre o Governo do Amazonas e as prefeituras, por meio de convênios, e faz parte da estratégia do Estado para reforçar e ampliar a presença da corporação em municípios do interior.

O comandante-geral do CBAM, Orleilso Muniz, destacou a implantação do grupamento em mais uma região estratégica do Amazonas. “A cidade ganha uma unidade do Corpo de Bombeiros pronta para entregar todos os serviços que o Corpo de Bombeiros entrega em todo o Estado do Amazonas. Coari, hoje, tem uma estrutura do Corpo de Bombeiros que atende essas demandas aqui na calha do Solimões”, declarou.

O investimento total é de R$ 25 milhões. A Prefeitura entra com as instalações e brigadistas, que serão formados pelo Corpo de Bombeiros.

Com o investimento, o número de municípios com bases fixas da corporação passará de 11 para 27. Em maio, o governador inaugurou as primeiras unidades do GCIP em Tapauá e Rio Preto da Eva. Em junho, foram inaugurados os GCIPs em Novo Aripuanã e Maués. Ao longo do mês de julho foram inaugurados os GCIPs de Lábrea, Manaquiri, Autazes e Jutaí.

A estrutura do GCIP em Coari tem alojamento masculino e feminino, recepção, sala de situação, sala da administração, sala do comandante, sala de instrução, almoxarifado, sala da Defesa Civil, cozinha, refeitório, em uma área construída de mais de 1.165 metros quadrados.

Os brigadistas que atuarão no GCIP de Coari passarão por um curso de formação com duração de 18 meses e carga horária de 480 horas. Durante esse período, eles serão capacitados em diversas frentes, como combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar, atuação em ocorrências com produtos perigosos, entre outras.

Ações preventivas

Por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), o Governo do Amazonas iniciou, de forma antecipada, o reabastecimento com o insumo estratégico hipoclorito de sódio, utilizado na desinfecção da água para consumo humano em comunidades vulneráveis à escassez de água potável durante o período de estiagem de 2025.

Como parte dessa logística preventiva, o Estado entregou 354 caixas (17.700 frascos) do insumo em Coari. A medida tem como objetivo oportunizar o acesso à água segura para o consumo humano, promovendo a prevenção de doenças e a proteção da saúde pública nas localidades mais afetadas pela estiagem.

Até julho, já foram distribuídos 3.381.900 frascos do produto para todos os municípios do Estado do Amazonas.