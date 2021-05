Wilson Lima entrega viaturas, armamentos e equipamentos para a segurança pública

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O governador Wilson Lima entregou, nesta terça-feira (11/05), investimentos em tecnologia e material bélico para reforçar o sistema de segurança pública do Amazonas na ordem de R$ 6 milhões. São viaturas, armamentos, barracas operacionais e geradores de energia.

Os equipamentos serão destinados à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), tanto para o efetivo de Manaus quanto do interior do estado. O pacote de investimentos é proveniente de recursos da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) e de repasses do Governo Federal.

“São investimentos que o Governo do Estado está fazendo para garantir condições de trabalho para a Polícia Militar, a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros. Acima de tudo, dar tranquilidade para a população e fazer com que os nossos homens que estão na rua estejam cada vez mais preparados e tenham melhores condições de trabalho. É dessa forma que a gente vai continuar avançando aqui no estado do Amazonas”, disse o governador.

Novas viaturas – Foram entregues 37 viaturas Renault Duster Oroch com tecnologia embarcada. Desse total, 20 são para a Polícia Civil e 17 para a Polícia Militar. As viaturas vão atender o interior do estado, beneficiando municípios como Lábrea, Maués, Boa Vista do Ramos, Apuí e Atalaia do Norte. O contrato de locação dos veículos, por duração de seis meses, está avaliado em R$ 2.861.950,00.

Reforçando o combate ao tráfico de drogas, foram entregues seis metralhadoras israelenses, de calibre 762. O armamento vai ser empregado no patrulhamento fluvial, sendo embarcado na frota de lanchas blindadas adquiridas pelo governo estadual para ações ofensivas no rio, a exemplo da base Arpão.

Wilson Lima explicou por que a atuação das Forças de Segurança foca no combate ao tráfico. “Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque 80% dos homicídios que acontecem na capital têm relação com o tráfico de drogas, e é a droga que tem destruído as nossas famílias do estado do Amazonas. A gente tem focado muito nessa questão da repressão, mas também na questão social”, destacou o governador, ao citar programas sociais e de formação profissional desenvolvidos pelo Governo do Estado.

Durante a entrega dos equipamentos, o secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, destacou que os investimentos do Governo do Amazonas têm resultado em grandes apreensões. “O retorno, nós estamos dando: em quatro meses, recorde no estado do Amazonas, mais de 11 toneladas de drogas apreendidas, a base Arpão está diariamente aprendendo drogas, prendendo traficantes e acabando com a pirataria no Médio Solimões”, disse o secretário.

Visando ainda as operações policiais no interior do estado, principalmente em locais de difícil acesso, o sistema de segurança adquiriu três barracas de campanha modular, fruto do recurso do Programa de Apoio às Despesas de Capital (Prodecap). As barracas possuem ar-condicionado, e cada uma está avaliada em R$ 43 mil.

Oriundo do projeto “Floresta Viva”, criado pelo Governo Federal para combater o desmatamento, o Amazonas está recebendo 20 geradores de energia, avaliados em R$ 44 mil, cada um. Os equipamentos serão destinados ao CBMAM.

Essa é a segunda entrega realizada pelo Governo do Estado para o sistema de segurança, neste ano. Em março, os policiais receberam uma lancha de transporte de tropa para melhorar o deslocamento das equipes em operações fluviais no interior do estado.

No próximo semestre, o Governo do Estado lançará um plano de infraestrutura para a Segurança Pública que inclui a construção do batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) e reforma de unidades policiais no interior.

