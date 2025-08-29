A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

Wilson Lima entrega viaturas modernas e anuncia central do 190 para reforçar segurança em Manacapuru

Festival de Cirandas contará com 160 policiais por dia, viaturas modernas e o novo sistema emergencial 190 implantado no município.

Por Beatriz Silveira

29/08/2025 às 21:05 - Atualizado em 29/08/2025 às 21:34

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O município de Manacapuru recebeu, nesta sexta-feira (29/08), um importante reforço na área de segurança pública. O governador Wilson Lima entregou novas viaturas, motocicletas e rádios de comunicação para a Polícia Militar, além de anunciar a implantação do serviço emergencial 190 diretamente na cidade. A ação foi marcada pelo lançamento oficial da operação de segurança para a 27ª edição do Festival de Cirandas, um dos maiores eventos culturais do Amazonas.

PUBLICIDADE

Segundo o governador, o investimento é essencial para garantir a tranquilidade dos milhares de visitantes esperados. “Estamos ampliando o efetivo, reforçando o Corpo de Bombeiros e trazendo o apoio de órgãos como Detran e Arsepam para que todos possam aproveitar o festival com segurança”, destacou Wilson Lima.

Com a entrega, a frota policial local passa a contar com oito viaturas modernas, integradas ao Sistema Paredão, que inclui câmeras de monitoramento 360°, reconhecimento facial e leitura de placas. Seis novas motocicletas também foram incorporadas para aumentar a agilidade do patrulhamento durante os três dias de festa. Além disso, rádios digitais foram entregues ao 9º BPM, garantindo respostas mais rápidas às ocorrências.

PUBLICIDADE

Leia também: PF destrói 8 mil pés de maconha em operação no interior do Amazonas

Uma das principais novidades é a implantação do 190 local, que pela primeira vez permitirá que as chamadas de emergência sejam atendidas diretamente em Manacapuru, sem redirecionamento para Manaus. A tecnologia será complementada pelo Sistema de Atendimento e Despacho Integrado (SADI), que conecta viaturas em tempo real, inclusive em áreas sem cobertura de celular.

O festival terá um efetivo de 160 policiais militares por dia, além de reforço da Polícia Civil, Bombeiros e órgãos de fiscalização. A expectativa é reunir cerca de 70 mil pessoas, com a segurança monitorada por câmeras inteligentes e pelo Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L).

Para o sargento Jimmy Silveira, a chegada dos novos equipamentos representa um avanço. “A tecnologia garante mais rapidez no atendimento e melhora o tempo de resposta para a população”, afirmou.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Polícia

PM apreende 13 quilos de skunk escondidos em sacos de macaxeira em Coari

Cadela policial sinaliza sacas de macaxeira com 13,9 quilos de maconha.

há 16 minutos

Manaus

Sites fraudulentos de venda de pulseiras do #SouManaus 2025 são retirados do ar pela Justiça

Medida judicial protege cidadãos de golpes e assegura que a participação no festival será gratuita e segura.

há 56 minutos

Caiu na rede é post!

Magrinha Ellen perde contas no Instagram e fica impedida de criar novas: “Vamos ter que aprender a viver sem Tigrinho”

Influenciadora amazonense revela que perdeu três contas de uma só vez e agora está impossibilitada de criar outra.

há 1 hora

Polícia

Guarda Municipal prende homem suspeito de agressão doméstica em Manaus

Vítima e criança receberam atendimento.

há 2 horas

Política

Deputada Débora Menezes critica medida que obriga pais a vacinarem filhos contra Covid-19 em Manaus

A parlamentar relembrou que em 2023, apresentou um projeto de lei na Aleam que proíbe a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19.

há 2 horas