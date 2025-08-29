Wilson Lima entrega viaturas modernas e anuncia central do 190 para reforçar segurança em Manacapuru

Notícias do Amazonas – O município de Manacapuru recebeu, nesta sexta-feira (29/08), um importante reforço na área de segurança pública. O governador Wilson Lima entregou novas viaturas, motocicletas e rádios de comunicação para a Polícia Militar, além de anunciar a implantação do serviço emergencial 190 diretamente na cidade. A ação foi marcada pelo lançamento oficial da operação de segurança para a 27ª edição do Festival de Cirandas, um dos maiores eventos culturais do Amazonas.

Segundo o governador, o investimento é essencial para garantir a tranquilidade dos milhares de visitantes esperados. “Estamos ampliando o efetivo, reforçando o Corpo de Bombeiros e trazendo o apoio de órgãos como Detran e Arsepam para que todos possam aproveitar o festival com segurança”, destacou Wilson Lima.

Com a entrega, a frota policial local passa a contar com oito viaturas modernas, integradas ao Sistema Paredão, que inclui câmeras de monitoramento 360°, reconhecimento facial e leitura de placas. Seis novas motocicletas também foram incorporadas para aumentar a agilidade do patrulhamento durante os três dias de festa. Além disso, rádios digitais foram entregues ao 9º BPM, garantindo respostas mais rápidas às ocorrências.

Uma das principais novidades é a implantação do 190 local, que pela primeira vez permitirá que as chamadas de emergência sejam atendidas diretamente em Manacapuru, sem redirecionamento para Manaus. A tecnologia será complementada pelo Sistema de Atendimento e Despacho Integrado (SADI), que conecta viaturas em tempo real, inclusive em áreas sem cobertura de celular.

O festival terá um efetivo de 160 policiais militares por dia, além de reforço da Polícia Civil, Bombeiros e órgãos de fiscalização. A expectativa é reunir cerca de 70 mil pessoas, com a segurança monitorada por câmeras inteligentes e pelo Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-L).

Para o sargento Jimmy Silveira, a chegada dos novos equipamentos representa um avanço. “A tecnologia garante mais rapidez no atendimento e melhora o tempo de resposta para a população”, afirmou.