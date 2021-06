Wilson Lima estende mutirão Vacina Amazonas contra Covid-19 para população a partir de 27 anos em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O governador Wilson Lima estendeu a vacinação contra a Covid-19 para a população com 27 anos de idade ou mais nesta segunda edição do mutirão Vacina Amazonas, em Manaus. A mobilização segue até as 18h desta quarta-feira (30/06). O anúncio foi após reunião com os técnicos da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) e Secretaria de Estado da Saúde (FVS).

Segundo Wilson Lima, a confirmação, pelo Governo Federal, da chegada de novas doses, permite a extensão do mutirão para esse novo público. “Acabei de receber a confirmação de que o Estado do Amazonas está recebendo mais doses de vacinas. Portanto, a partir de agora, nós estamos vacinando todo mundo com 27 anos de idade ou mais”, disse o governador.

Nesta quarta-feira, devem desembarcar em Manaus 47,5 mil doses de imunizantes Astrazeneca. Nas primeiras horas desta quinta-feira, 19.890 doses são esperadas da Pfizer.

Mais de 32 mil doses foram aplicadas nos três postos abertos desde às 18h de ontem: Arena da Amazônia, Centro de Convenções Vasco Vasques e Sambódromo. O mutirão terá a duração de 24 horas.

Veículos e pedestres – Na Arena da Amazônia e no Sambódromo, a vacinação ocorre por meio do sistema drive-thru. No Centro de Convenções Vasco Vasques, os pontos de vacinação são para pedestres.

Além dos três postos 24h, a vacinação na capital segue a partir das 9h em todos os 57 postos da Prefeitura para dar seguimento à vacinação até as 17h.

Documentação – A população que for a um dos pontos de vacinação deve apresentar, obrigatoriamente, documento original com foto, CPF, e comprovante de residência (original e cópia).

Vacina Amazonas – O Governo do Amazonas iniciou, nesta terça-feira (29/06), o segundo mutirão da campanha ‘Vacina Amazonas’ em Manaus.

A primeira edição ocorreu nos dias 12 e 13 de junho, imunizando 141 mil pessoas. Outros dois mutirões foram realizados, simultaneamente, no dia 19 de junho em Novo Airão e Manacapuru, quando 8,2 mil pessoas foram vacinadas.

No dia 26 de junho, Parintins foi o quarto município a receber o mutirão, vacinando mais de 5 mil pessoas.

* Com informações da assessoria de imprensa