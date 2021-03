Wilson Lima garante flexibilização de algumas medidas em novo decreto após reunião com representantes de bares e restaurantes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador Wilson Lima se reuniu com membros da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), nesta quarta-feira (31/03), para apresentar o cenário atual da pandemia da Covid-19 no Amazonas. Os empresários apresentaram pleitos ao governador durante o encontro, realizado na sede da Secretaria de Estado de Administração e Gestão (Sead), no conjunto Morada do Sol, zona centro-sul.

Continua depois da Publicidade

Na reunião, o governador afirmou que, embora haja redução de casos, óbitos e internações por Covid-19 no Amazonas, a taxa de transmissão (Rt) ainda é considerada alta, o que requer a manutenção das medidas de prevenção, como distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos. A Rt está em 0,92, o que significa que cada 100 infectados transmitem para outras 92 pessoas.

Wilson Lima alertou que é preciso manter os cuidados, observando o comportamento da pandemia na Europa e no Brasil, onde a situação de grande pressão sobre os sistemas de saúde tem ampliado a disputa por insumos, medicamentos e recursos humanos.

“Não tenho mais condições de continuar com a ‘Operação Gratidão’, que recebe pacientes de outros estados, e só temos condições de fazer operações de urgência e emergência. Isso porque o Ministério da Saúde requisitou dos fabricantes todos os kits de intubação para UTI e está liberando, na medida do possível, para os estados, enviando apenas para uma semana”, disse o governador.

Continua depois da Publicidade

Na oportunidade, Wilson Lima ouviu as propostas dos associados da Abrasel e informou que algumas medidas serão flexibilizadas a partir do próximo decreto, que entrará em vigor na segunda-feira (05/04).

“A gente agradece a oportunidade, é muito interessante esse diálogo. A gente entende as necessidades das restrições, que são necessárias nesse momento de finalzinho de segunda onda, mas de pandemia ainda, e sempre cumpriremos com as normas que a FVS (Fundação de Vigilância em Saúde) indicar, sejam elas distanciamento, capacidade e as proteções de todos os nossos usuários e funcionários”, disse o proprietário do flutuante Sedutor, Rafael Moura.