Wilson Lima garante investimento de R$ 19 milhões para infraestrutura de escolas estaduais de 22 municípios do AM

Redação AM POST

O governador Wilson Lima assinou, nesta terça-feira (22/02), 32 novas ordens de serviço para a revitalização de escolas estaduais no interior e na capital. Com a medida, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, vai alcançar a marca de 393 escolas revitalizadas, desde 2019. O número representa mais de 64% da rede de ensino.

Além da capital, outros 21 municípios estão sendo contemplados com investimentos da ordem de R$ 19 milhões, divididos entre revitalizações e convênios.

“Nós ficamos nos anos de 2020 e 2021 com as atividades letivas comprometidas, e a gente está num trabalho de revitalização e requalificação dessas unidades de ensino para dar mais conforto, tranquilidade, melhorar o trabalho para os professores e também para os alunos. O objetivo é melhorar esse processo de ensino-aprendizagem”, ressaltou o governador.

Os deputados estaduais Abdala Fraxe, João Luiz, Therezinha Ruiz e Roberto Cidade, além de vereadores de Manaus e do interior, acompanharam a assinatura.

Na capital, serão revitalizadas sete unidades de ensino. São elas: Escola Estadual (EE) Simon Bolívar, EE João Bosco Pantoja Evangelista, EE Benjamin Brandão, EE Professora Lenina Ferraro da Silva, Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Garcitylzo do Lago Silva, EE Belarmino Marreiro e EE Letício de Campos Dantas.

Interior – No interior, serão revitalizadas 25 escolas estaduais em 21 municípios. As escolas estão nos municípios de: Anamã, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Boca do Acre, Borba, Envira, Fonte Boa, Guajará, Juruá, Manicoré, Iranduba, Nhamundá, Maraã, Tefé, Parintins, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de Olivença e São Sebastião do Uatumã.

“A gente tem dado prioridade à educação, porque entende que esse é o caminho mais seguro que a gente pode pavimentar para nossas crianças e adolescentes. É a garantia de um futuro mais seguro para quem está frequentando a rede pública de ensino”, acrescentou Wilson Lima.

Acompanharam a assinatura das ordens de serviço os prefeitos Chico do Belo (Anamã), Andreson Cavalcante (Autazes), Glenio Seixas (Barreirinha), Ruan Mattos (Envira), Gilberto Lisboa (Fonte Boa), Ordean Gonzaga (Guajará), José Maria (Juruá), Edir Castelo Branco (Maraã), Frank Bi Garcia (Parintins), Walber Ribeiro (Santo Antônio do Içá), Nazareno Martins (São Paulo de Olivença), Jander Almeida (São Sebastião do Uatumã), Nicson Lima (Tefé), Tico Bras (Caapiranga), Gamaliel Andrade (Tapauá) e Frederico Junior (Novo Airão).

Também estiveram presentes a vice-prefeita de Boca do Acre, Luciana Lima, além de representantes dos municípios de Atalaia do Norte, Nhamundá e São Gabriel da Cachoeira.

“Só existe um caminho para melhorar a qualidade de vida de um povo, que é através da educação. Parintins está recebendo a reforma da Escola Brandão de Amorim, isso é muito importante pois oferece um prédio de qualidade para que possamos ter cada vez mais educação de qualidade, principalmente no interior do Amazonas”, observou o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia.

Desde 2019, o Governo do Amazonas já revitalizou 361 escolas, sendo 140 na capital e 221 no interior.

Dentro do pacote de revitalização das unidades de ensino, estão incluídas melhorias nos sistemas elétrico e hidráulico, serviços de pintura geral, troca de telhados e, em alguns casos, ampliação de espaços comuns.

“Nós precisamos melhorar, modernizar as nossas estruturas. Temos muita coisa nova, muita coisa boa sendo investida pelo Governo do Estado. O governador entrega, este ano, 100 laboratórios multifuncionais que vão até a área de robótica, para que a gente traga qualidade para todos os nossos estudantes do estado”, destacou a secretária de Educação e Desporto, Kuka Chaves.

Convênio com Maraã – Além do pacote de revitalização de escolas, Wilson Lima também assinou, nesta terça-feira (22/02), convênio com a Prefeitura de Maraã (a 634 quilômetros de Manaus), para reformar a orla turística do município.

O investimento total é de R$ 1.020.625,60, sendo R$ 1 milhão do estado e R$ 20.625,60 de contrapartida da prefeitura.

Os serviços serão executados pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e incluem pavimentação, construção de academia ao ar livre, lanchonetes e banheiros.