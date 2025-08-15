Wilson Lima inaugura 11º Grupamento do Corpo de Bombeiros em Itapiranga e reforça proteção civil no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou nesta sexta-feira (15/08) o 11º Grupamento Integrado de Combate a Incêndio e Proteção Civil (GCIP) no município de Itapiranga, localizado a 227 quilômetros de Manaus. A nova base do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) marca a primeira instalação fixa da corporação na cidade e faz parte do plano do Governo do Estado de ampliar a presença e a capacidade de resposta a incêndios e emergências em municípios do interior.

Durante a cerimônia, Wilson Lima destacou a importância da nova unidade para a segurança da população. “Esse grupamento vai ser importante para o período de estiagem, quando os incêndios ocorrem com mais frequência, mas também para a proteção civil, garantindo respostas rápidas em casos de resgate, salvamento e incêndios urbanos. É uma estrutura que fica permanente e preparada para atender a população”, afirmou o governador.

A inauguração contou com a presença dos deputados Cabo Maciel, George Lins, João Luiz, Mário César Filho e Sinésio Campos, além do prefeito de Itapiranga, Thiago Lima, vereadores do município e gestores de outras cidades da região, como Silves, São Sebastião do Uatumã, Urucará e Urucurituba.

O GCIP de Itapiranga é a 11ª unidade entregue desde maio deste ano, dentro de um planejamento que prevê a expansão para 27 municípios com bases fixas do Corpo de Bombeiros. Antes desta inauguração, já haviam recebido unidades Tapauá, Rio Preto da Eva, Novo Aripuanã, Maués, Lábrea, Manaquiri, Autazes, Jutaí, Coari e Apuí.

A implantação da nova base incluiu a entrega de equipamentos essenciais para combate a incêndios e resgates, como a viatura Auto Tanque Florestal (ATF) com capacidade para 10 mil litros de água, pulverizadores, motobombas, chaves de mangueira, maçaricos, lanternas e cones de sinalização. A unidade também conta com infraestrutura completa, construída em área de mais de 191 metros quadrados, com recepção, sala de espera, administração, comando, comunicação, sala de instrução, cozinha, refeitório, alojamentos masculino e feminino, almoxarifado e garagem.

Para compor a guarnição da unidade, cinco militares foram transferidos de forma definitiva para Itapiranga, enquanto 13 brigadistas cedidos pela prefeitura atuarão de forma permanente. Todos os brigadistas passaram por capacitação oferecida pelo CBMAM, com curso de formação de 18 meses e 480 horas, incluindo combate a incêndios urbanos e florestais, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar e atuação em ocorrências com produtos perigosos. Ao final, recebem certificado oficial de Bombeiro Civil reconhecido pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o coordenador do GCIP, coronel Cristiano Ferreira, a unidade passa a oferecer todos os serviços prestados em municípios com bases fixas. “O socorro de emergência é praticado pela corporação e, a partir de hoje, teremos aqui também proteção e combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, buscas na selva e trabalhos aquáticos”, explicou.

Além da atuação operacional, os GCIPs também oferecem serviços administrativos, como a emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento obrigatório para funcionamento de estabelecimentos comerciais e públicos.

O investimento total na expansão dos GCIPs soma R$ 25 milhões, reforçando o compromisso do Governo do Amazonas com a segurança da população e a presença do Corpo de Bombeiros em áreas estratégicas do interior. A medida fortalece a integração entre Estado e municípios, permitindo respostas mais rápidas em situações de emergência e contribuindo para reduzir os impactos de incêndios e outros desastres.

Com a inauguração de Itapiranga, o Governo do Amazonas reforça a estratégia de proteção civil e o combate a incêndios no interior, proporcionando maior segurança à população e consolidando a presença do CBMAM em regiões historicamente mais vulneráveis.