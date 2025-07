Wilson Lima inaugura aeroporto de Fonte Boa totalmente reformado e com capacidade ampliada

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (24/07), o novo aeroporto do município de Fonte Boa, distante 678 quilômetros de Manaus. Com capacidade ampliada e estrutura modernizada, o terminal recebeu investimentos de R$ 7,39 milhões, fruto da articulação entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal.

A obra foi executada por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), em parceria com o Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC/MInfra) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

“Estamos entregando essa estrutura com recursos do Governo Federal, parte do Estado e execução direta nossa. Tudo isso para dar mais segurança e tranquilidade para quem vai pousar e decolar aqui, e também para trazer uma rota fixa para o município de Fonte Boa e atender a população”, destacou o governador Wilson Lima durante a inauguração. Na ocasião, ele também participou da entrega do Conjunto Habitacional Vovó Chiquinha.

Estrutura ampliada

Com a modernização, o aeroporto de Fonte Boa passa a ter capacidade de moderada a alta para receber voos, um avanço importante para a logística e mobilidade da região.

As melhorias incluíram:

Recuperação e pavimentação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD) ;

Reforma da pista de táxi-aéreo e do pátio de estacionamento de aeronaves ;

Construção de nova cerca patrimonial , delimitando as áreas de serviço e segurança;

Implantação de sinalização horizontal da pista.

“É uma pista de 1.300 metros, totalmente reformada e modernizada. Um pátio de aeronaves de mais de 5 mil metros quadrados. Temos muito orgulho de estar hoje entregando para a população essa nova pista do aeroporto de Fonte Boa”, afirmou o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Expansão da malha aérea no interior

A inauguração do aeroporto faz parte do programa Aero Mais Amazonas, uma iniciativa do Governo do Estado para fortalecer e expandir a malha aérea regional. Desde 2019, a Seinfra tem atuado na articulação de recursos com propostas para reformar e construir aeroportos no interior do Amazonas.

Além de Fonte Boa, os municípios de Lábrea, Novo Aripuanã e Pauini também estão sendo contemplados com obras aeroportuárias, reforçando o compromisso do governo em reduzir distâncias, impulsionar o desenvolvimento regional e garantir acesso digno ao transporte aéreo.