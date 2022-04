Wilson Lima inaugura Centro de Educação de Tempo Integral e leva Governo Presente a Codajás

Redação AM POST

O governador Wilson Lima inaugura, nesta quinta-feira (28/04), o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) José Araújo Rodrigues e acompanha ações do Governo Presente em Codajás (a 240 quilômetros de Manaus). Ele também vai anunciar novos investimentos em infraestrutura e saneamento e implantar o Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) na cidade.

O novo Ceti será a décima escola de tempo integral entregue pela atual gestão. As obras foram iniciadas em novembro de 2019 e o trabalho seguiu por dois anos e cinco meses, com investimentos de R$ 18 milhões. A escola tem capacidade para atender 1 mil estudantes.

Durante agenda no município, o governador vai assinar um termo de cooperação técnica para a implantação do programa Água Boa, através da Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), levando água potável a comunidades da zona rural do município.

Na infraestrutura, Wilson Lima também anuncia a implantação do programa Ilumina+ Amazonas, voltado para a modernização do sistema de iluminação pública do interior, com a implantação de lâmpadas de LED, gerando economia de energia, menor impacto ao meio ambiente e mais iluminação para a população.

Através da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o Governo do Amazonas implantará um novo polo do Pelci, onde serão oferecidas 200 matrículas nas modalidades de futebol, futsal, handebol, voleibol e jiu-jitsu para crianças e jovens nas idades de 8 a 17 anos, tanto no masculino quanto no feminino.

Governo Presente

As ações do programa Governo Presente estarão em Codajás levando emissão de Registro Geral (RG), atendimentos de saúde pelo Corpo de Bombeiros (CBMAM), vacinação contra a Covid-19 e entregas para o setor social e primário, além de acesso a programas de fomento e crédito pela Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).