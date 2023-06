Wilson Lima inaugura Centro Social Bittencourt e reforça assistência a mulheres, idosos e pessoas com deficiência

O espaço possibilita a realização de reuniões, práticas de esportes, dança e eventos da comunidade assistida por políticas de assistência do Estado

O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou, nesta segunda-feira (19/06), o Centro Social Bittencourt, localizado na rua Jonathas Pedrosa, zona centro-sul de Manaus. A obra será utilizada pelo Governo do Amazonas para execução, em especial, das políticas de assistência às mulheres, idosos e pessoas com deficiência.

“Esse é um equipamento que amplia o nosso braço da assistência social. Era um espaço que estava abandonado e que ganha uma estrutura de atendimento, em um mês que é o de combate à violência contra os idosos. Ele será referência na comunidade no sentido da assistência e apoio a esses grupos, e de interação da comunidade para ser utilizado pelas associações, clubes e lideranças comunitárias”, destacou o governador.

O espaço foi construído pelo Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), que faz parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), e contou com apoio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

A área será repassada pela Sedurb para a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) por ser considerado estratégico para a realização de atividades e atendimentos que envolvem diversas pastas da Secretaria, entre as quais a Secretaria Executiva de Políticas para Mulheres (SEPM), Secretaria Executiva Adjunta da Pessoa Idosa (SEADP) e Secretaria de Pessoa com Deficiência Física (SEPcD).

Segundo o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a cessão reforça a política de incentivos do governo a projetos sociais. “Era um anseio muito grande da comunidade do Bittencourt, pois era uma área de um terreno abandonado, e as nossas equipes da UGPE e da Sedurb conseguiram criar um projeto criativo para ser um espaço multiuso, em que a Sejusc vai comandar as políticas públicas no atendimento e assistência ao idoso e às mulheres”.

Para a secretária da Sejusc, Jussara Pedrosa Celestino da Costa, o espaço viabilizará a expansão das estruturas de atendimento da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, por exemplo. “Essa estrutura vai descentralizar os serviços da Sejusc. Nesse espaço trabalharemos com o projeto Idoso Ativo, assim como a defesa dos direitos das mulheres e dos direitos humanos”.

Mais qualidade de vida

O Centro Social vai contribuir ainda para a melhoria da qualidade de vida do público da terceira idade, com atendimentos feitos por equipe multifuncional, além do incentivo a práticas esportivas, recreativas e culturais. “Temos muitas crianças aqui em nossa comunidade, e muitos idosos, e a instalação desse centro social é muito importante para nossas vidas”, disse a dona de casa Andreia Queiroz.

Estrutura

O Centro Social Bittencourt está em uma área de aproximadamente 293 m² e conta com um salão interno de 131 m²; sala de treinamento com 49,07 m²; copa de 5,51m²; banheiros acessíveis (feminino e masculino); salão externo de 52,95m²; e depósito 12,41m², possibilitando a realização de reuniões, práticas de esportes, danças e eventos sociais da comunidade assistida pela Sejusc.

Na solenidade de inauguração estiveram presentes os deputados estaduais Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Abdala Fraxe e João Luiz; os vereadores Caio André, presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM); Yomara Lins, vice-presidente da CMM; Carpê Andrade; Ivo Neto; Allan Campelo; e professora Jaqueline.

Redação AM POST