Wilson Lima inaugura Ceti em Codajás, a décima escola de tempo integral da atual gestão

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira (28/04), o Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) José de Araújo Rodrigues, em Codajás, (a 240 quilômetros de Manaus). Esta é a décima escola de tempo integral entregue pela atual gestão. As obras foram iniciadas em novembro de 2019.

Do início até a inauguração foram 2 anos e 5 meses, sem interrupções ou prejuízos para continuidade dos trabalhos. O Ceti de Codajás é uma das cinco unidades com entrega prevista para 2022 e tem investimentos em torno de R$ 18 milhões, com capacidade para atender mil estudantes. Durante a cerimônia de entrega, o governador destacou a importância da implantação de centros como este para o desenvolvimento educacional do interior.

“Nós estamos entregando mais uma escola de tempo integral, com piscina semiolímpica, com campo de futebol, com quadra, com auditório, com laboratórios de Ciência, esse aqui é um laboratório, por exemplo, de robótica, a gente tem impressora 3D, tem tudo aquilo de mais moderno que se possa encontrar no mercado, para que os nossos alunos possam ter efetivamente esse ensino, esse processo de ensino-aprendizagem”, destacou o governador.

A unidade segue os mesmos padrões das demais escolas que estão sendo implantadas pelo Governo do Estado, por meio do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Do total de 13 Cetis anunciados pelo Governo do Estado, 5 obras foram contratadas e iniciadas em 2019. As demais foram anunciadas e abandonadas em gestões passadas. No início de 2019, ao licitar as novas obras, a Secretaria de Estado de Educação, por meio do Padeam, assumiu a retomada dos trabalhos para a entrega das 13 unidades até o final de 2022.

Com a entrega do Ceti Codajás, restam, ainda, quatro unidades a serem inauguradas, nos municípios de Tabatinga, Eirunepé, Fonte Boa e Boca do Acre.

A professora de Biologia Luciana de Araújo Corrêa será uma das servidoras que integrará o corpo docente do Centro, e falou sobre a importância da obra na formação dos estudantes de Codajás.

“E sendo professora, a gente fica com alegria de poder dar essa experiência, fazer parte dessa experiência maravilhosa com os alunos do ensino médio. É um sonho realizado na vida de outros alunos. A nossa expectativa é muito grande em poder proporcionar aos nossos alunos um ambiente, uma estrutura agradável para eles onde tem esporte, piscina, quadra, coisas que no meu tempo não teve. É muita alegria participar desse momento”, destacou a professora.

Escolas de tempo integral – Além dos 9 Cetis já inaugurados na capital e interior, em fevereiro de 2022, o governador Wilson Lima entregou a EETI Maria Arminda, localizada no bairro Coroado, em Manaus. A unidade, que foi totalmente revitalizada após dois anos, é a segunda unidade bilíngue português-espanhol do Amazonas, entre as dez escolas de tempo integral inauguradas pela atual gestão.

Estrutura – Construído numa área de mais de 7 mil metros quadrados, a unidade conta com salas de aula, laboratórios de Ciências e de Informática, biblioteca, Espaço Google, salas para administração, consultório odontológico, sala para atendimento psicológico, enfermaria, sala de professores, sala de coordenação, pátio coberto, cozinha ampla com vários balcões em aço inox e banheiros femininos e masculinos nos três pavimentos de corredor da unidade, dentre outros espaços.

Além disso, o prédio possui uma ampla área dedicada à prática esportiva. Nela, estão dispostos: quadra poliesportiva, campo de futebol, piscina semiolímpica, vestiários e salas de dança, música, artes marciais, fanfarra e ginástica.

Novos Centros de Educação de Tempo Integral (CETIs) inaugurados

2019

• Ceti Professor Aristélio Sabino de Oliveira, em Benjamin Constant

• Ceti Agostinho Ernesto de Almeida, em Lábrea

• Ceti Professora Rosária Marinho Paes, em Nova Olinda do Norte

2020

• Ceti Maria Eva dos Santos, em Presidente Figueiredo

2021

• Ceti Professora Maria Adelaide Marinho Hortência, no Careiro Castanho

• Ceti Professor Calixto Ribeiro, em São Paulo de Olivença

• Ceti Hélio Bessa, em Tefé

• Ceti Dariana Correa Lopes, em Manaus

Para 2022

● Ceti José Araújo Rodrigues – abril de 2022

● Ceti Eirunepé

● Ceti Tabatinga

● Ceti Fonte Boa

● Ceti Boca do Acre