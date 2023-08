Wilson Lima inaugura iluminação de LED e vistoria reta final de pavimentação viária em Tapauá

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta sexta-feira (25/08), a iluminação pública com luminárias de LED na sede do município de Tapauá (a 449 quilômetros de Manaus) e vistoriou as obras para a melhoria no sistema viário da cidade. Na ocasião, ele também inaugurou o Núcleo de Ensino Superior de Tapauá (Nestap) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), o Governo investiu cerca de R$ 19,8 milhões em infraestrutura no município de Tapauá, no total. A obra no sistema viário contempla 9,33 quilômetros, sendo 40 ruas de nove bairros, com serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem profunda e superficial, e sinalização vertical e horizontal.

A obra vai melhorar a trafegabilidade e a circulação dos veículos, proporcionando uma infraestrutura adequada e condições de deslocamentos mais facilitadas para a população do município.

“A gente tem trabalhado em parceria com o prefeito de Tapauá para colocar infraestrutura, que é básica e que por muito tempo foi ignorada, como é o caso do asfalto. Hoje praticamente mais de 50% do município já está pavimentado e falta pouco para deixar o sistema viário 100%. Da mesma forma, a gente colocou aqui iluminação a LED, vamos caminhar no conjunto habitacional, que também está parado e a gente vai retomar agora com o programa Amazonas Meu Lar” afirmou Wilson Lima.

Com 92,49% de avanço, todas as ruas já estão pavimentadas, restando apenas concluir serviços de drenagem e sinalização. O investimento é de R$ 10,4 milhões e a previsão é concluir ainda neste semestre.

O prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade, destacou a parceria com o Governo do Amazonas ao proporcionar qualidade de vida e mais segurança aos moradores da cidade.

“Quando assumimos, a cidade estava toda no escuro, então fomos até o Governo do Estado e conseguimos o convênio. Tapauá agora está iluminada. A noite parece dia e é muito gratificante atender ao pedido da população. Agradeço ao governador pela sensibilidade que teve em tirar nosso povo da escuridão”, disse o prefeito.

Durante visita a Tapauá, o governador visitou o restaurante popular do programa estadual Prato Cheio, que completou um ano no município, servindo cerca de 70 mil refeições à comunidade. Wilson Lima também visitou a fábrica de castanhas Abufarí, que se destaca como a principal produtora da cidade e exporta seus produtos para outros estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Iluminação em LED

Ao todo, foram implantadas 559 luminárias em LED em 61 ruas de sete bairros, sendo eles Centro, Açaí, Manoel Costa, São João, Armando Mendes, Nova Esperança e Rio Purus. O investimento foi de R$ 1,434 milhão, sendo R$ 1,405 milhão do Governo do Amazonas e R$ 28,6 mil reais de contrapartida municipal.

A melhoria da iluminação pública já está dando resultados com maior segurança, conforto visual, viabilização de condições de tráfego adequadas, redução no consumo de energia e custo de manutenção, além da valorização da área urbana do município.

A segurança noturna era uma preocupação constante para Régila Alves, que estuda à noite e retorna para casa andando. Agora a realidade é outra.

“Diminui bastante o perigo noturno, principalmente para pessoas que estudam à noite e costumam voltar um pouco mais tarde. A iluminação torna o ambiente mais claro e seguro, proporcionando uma sensação de segurança”, disse Régila.

Mais obras

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), investe R$ 19,8 milhões em infraestrutura no município de Tapauá, no total. Esse valor representa mais de 500 empregos diretos e indiretos, distribuídos em cinco obras, sendo duas a inaugurar, uma em andamento e duas concluídas.

Em novembro de 2021, o Estado, por meio da Seinfra, também concluiu a construção de pavimento rígido (composto por uma camada única de concreto armado ou cimento asfáltico de concreto) em Tapauá. Foram 7,77 quilômetros de vias, atendendo 26 ruas do município, com investimento de R$ 4,9 milhões.

O Governo do Amazonas entregou, em setembro de 2022, um Terminal Flutuante na Comunidade Foz do Tapauá. A estrutura moderna integra um projeto pioneiro do Estado que contempla a construção de 31 terminais flutuantes para atender comunidades rurais do interior e foi pensado como opção de abrigo para a população ribeirinha enquanto aguarda as embarcações. O investimento foi de R$ 1,2 milhão.

REDAÇÃO AMPOST