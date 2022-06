Wilson Lima inaugura novo PAC e restaurante popular em Presidente Figueiredo, nesta segunda-feira (13)

Redação AM POST

O Governo do Amazonas realiza, nesta segunda-feira (13/06), uma edição do mutirão de serviços públicos Governo Presente em Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). O evento terá a presença do governador Wilson Lima na cidade, com uma série de inaugurações e o lançamento de um novo pacote de obras com investimentos superiores a R$ 50 milhões.

Continua depois da Publicidade

Na agenda de inaugurações, está prevista a abertura do novo Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e de uma unidade do restaurante popular Prato Cheio, que atende pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.

No Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Maria Eva dos Santos, localizado na avenida Onça Pintada, bairro Galo da Serra, haverá uma solenidade que vai marcar o anúncio do pacote de obras e entregas nas áreas social e para o setor agrícola, o que está previsto para a tarde.

Pela manhã, após entrega de viaturas para as forças de segurança pública em Manaus, o governador segue para Presidente Figueiredo e inicia a agenda com uma visita à Vila de Balbina, onde vai inaugurar um novo escritório local do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) e visitar projetos na área de piscicultura.

Continua depois da Publicidade

Em Presidente Figueiredo, Wilson Lima também deve visitar obras de revitalização do sistema viário, que estão sendo executadas pela Prefeitura com apoio do governo estadual.

* Com informações da assessoria de imprensa