Amazonas

Wilson Lima inaugura ponto fixo do Crédito Rosa em Beruri para apoiar empreendedoras

Com a inauguração do ponto fixo, mulheres do município têm acesso facilitado a crédito para expandir negócios e conquistar independência financeira.

Por Beatriz Silveira

22/08/2025 às 20:36

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, na sexta-feira (22/08), o primeiro ponto fixo do programa Crédito Rosa em Beruri, município localizado a 173 quilômetros de Manaus. O espaço foi implantado para ampliar o acesso de mulheres empreendedoras a linhas de financiamento que fortalecem pequenos negócios e estimulam a autonomia financeira.

O atendimento funcionará na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), na rua Caparari, bairro Santo Antônio. Desde 2022, o Crédito Rosa já beneficiou 239 empreendedoras em Beruri, injetando aproximadamente R$ 1,8 milhão na economia local. Esse investimento tem sido decisivo para impulsionar atividades produtivas e gerar mais oportunidades de crescimento para mulheres que atuam no comércio e em serviços.

Durante a inauguração, Wilson Lima ressaltou a importância de descentralizar o programa e torná-lo acessível ao interior do estado. Segundo ele, o Crédito Rosa atende mulheres que trabalham com venda de alimentos caseiros, costura, produção de bolos, serviços de manicure, entre outras atividades. “É uma iniciativa que garante liberdade financeira para mulheres que muitas vezes dependiam de outras formas de renda para sustentar suas famílias”, destacou.

O impacto já é sentido por empreendedoras como Lívia de Alencar, de 30 anos, dona de um comércio de estivas. Contemplada com R$ 5 mil, ela afirma que o crédito permitirá expandir o negócio. “Vai melhorar bastante porque é o crescimento que eu precisava e ainda não tinha alcançado. Essa oportunidade vai levar nosso empreendimento mais longe”, comemorou.

Com o ponto fixo em Beruri, as mulheres não precisarão se deslocar para outros municípios para solicitar o benefício. Além de facilitar o acesso, a unidade oferece orientação sobre como aplicar os recursos de forma eficiente, acelerando os processos e fortalecendo a economia da região.

O Crédito Rosa é uma iniciativa da Agência de Fomento do Amazonas (Afeam), em parceria com a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas). Os financiamentos variam de R$ 500 a R$ 21 mil, podendo ser usados em despesas operacionais, aquisição de equipamentos, móveis, utensílios e modernização de atividades produtivas.

