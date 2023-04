Wilson Lima inaugura sala de monitoramento do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar

Redação AM POST

O governador Wilson Lima inaugurou, nesta quinta-feira, 20, a sala de monitoramento do Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar (Nise), instalada na Secretaria de Estado de Educação e Desporto, na zona sul de Manaus. O espaço reúne as equipes técnicas e operacionais das Secretarias de Educação e de Segurança Pública (SSP), que atuam no monitoramento e prevenção de ameaças às unidades de ensino.

A abertura da sala de monitoramento do Nise coincide com o dia D pela Cultura de Paz, realizado pelo Governo do Amazonas nas escolas da rede estadual de educação. Além dos profissionais da Secretaria de Estado da Educação, a ação envolve as forças de segurança e outras secretarias ligadas das áreas da Saúde, Assistência Social e Cidadania.

“A escola é o lugar que a gente escolheu para ser o viés do que a gente quer para o futuro. Se a gente quer um bom cidadão, a gente coloca nossos filhos na escola e ali a gente tem que ter a tranquilidade e a segurança de que ele estará em um ambiente que estará propiciando a formação do seu caráter, que ele estará adquirindo conhecimento e que amanhã ele será um cidadão qualificado para poder conviver em sociedade”, destacou o governador Wilson Lima.

Estiveram presentes na entrega da sala do Nise a deputada Débora Menezes e os deputados Cristiano D’Ângelo e George Lins, representando a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam); além de gestores do Estado, como a secretária de Educação, Kuka Chaves; e o secretário de Segurança Pública, general Alberto Mansur.

Balanço

Em 10 dias, até as 14h desta quinta-feira, o núcleo segurança identificou e apreendeu 83 adolescentes suspeitos de envolvimento em ameaças contra unidades de ensino, sendo 43 na capital e outros 40 no interior do estado. O trabalho integrado evitou 56 possíveis ocorrências nas escolas.

Segundo o coordenador do Nise, o delegado da Polícia Civil Denis Pinho, esse é um balanço positivo da criação do trabalho feito pelo Governo do Amazonas e considera que o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar é pioneiro no Brasil.

“O governador Wilson Lima determinou que seja feito esse combate a qualquer tipo de crime que envolva o ambiente escolar. O Nise vai ser a parte de inteligência em atuação com outras secretarias, que também estão envolvidas no trabalho”, explicou Denis Pinho.

Nise

Instituído por meio da Portaria GS nº 311, de 10 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE), o Nise tem como objetivo adotar medidas de segurança para inibir ataques e crimes de ameaça, racismo, bullying, ciberbullying, tráfico de entorpecentes e quaisquer outras ações que se configurem em transgressões no interior das escolas contra estudantes, profissionais da educação, bem como contra a estrutura das unidades da rede estadual de ensino.

O Nise é composto por dez profissionais da Secretaria de Educação e SSP, com a participação das Polícias Civil e Militar e da Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai); e é coordenado pelo delegado da Polícia Civil, Denis Pinho.

O núcleo integra o plano de ações do Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar. Além da Educação, estão no comitê as Secretarias de Estado de Educação e Desporto, de Governo (Segov) e de Segurança Pública (SSP), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai); e as Polícias Militar e Civil e Corpo de Bombeiros.

Também participam a Casa Civil, Casa Militar e Secretarias de Estado de Assistência Social (Seas), Justiça e Direitos Humanos (Sejusc), Saúde (SES) e de Comunicação (Secom), além da Procuradoria Geral do Estado (PGE).

A sala

A sala foi implantada na sede da Secretaria de Educação, no bairro Japiim, zona sul de Manaus, e conta com computadores e telas de monitoramento. As tomadas de decisão do Nise se dão via acompanhamento do núcleo, por meio de Sistema Integrado de Monitoramento, interligando as câmeras de segurança das escolas da rede estadual com a inteligência da SSP.

Também contempla ação de geoprocessamento, a fim de identificar e mapear as regiões e zonas críticas para, assim, detectar e dar seguimento à conclusão dos casos de forma mais célere, estreitando ainda mais a relação entre educação e segurança pública, em prol do bem-estar de toda a comunidade escolar.

O Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar conta com diversas frentes de atuação multidisciplinares como ações de inteligência, pedagógicas, de atenção psicossocial, de segurança pública e de proteção à comunidade escolar. As ações são realizadas por meio de parceria com secretarias estaduais que compõem o Comitê Interinstitucional de Proteção, Monitoramento, Guarda e Segurança Escolar.

A Polícia Civil possui participação direta no Nise trazendo reforço nas investigações das delegacias especializadas, entre as quais as Delegacias Especializadas em Apuração de Atos Infracionais (Deai) e em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc).

O núcleo já conta com um canal direto para denúncias, com garantia da preservação do sigilo das informações do denunciante, via e-mail: [email protected], e pelos números 190, 181 e Whatsapp: (92) 99414-0480. Com a estrutura física, o espaço também estará apto a atender presencialmente.