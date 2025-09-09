Wilson Lima inaugura Telessaúde em Canutama e amplia atendimento para 16 especialidades médicas

Notícias do Amazonas – O governador Wilson Lima inaugurou, nesta terça-feira (09/09), duas novas salas de Telessaúde em Canutama, a 619 quilômetros de Manaus, ampliando o acesso a consultas e diagnósticos médicos para mais de 18 mil moradores. Com a integração ao programa Saúde AM Digital, o município passa a oferecer atendimento em 16 especialidades médicas, fortalecendo a rede pública de saúde no interior do Amazonas.

Segundo o governador, a iniciativa representa um salto na qualidade da assistência à população do interior.

“No Telessaúde nós havíamos começado com 12 especialidades, aquelas mais demandadas no nosso Complexo Regulador, e agora ampliamos para 16 especialistas à disposição da população do interior, que antes tinha que ir para a capital para receber esse tipo de atendimento”, destacou.

As novas salas foram implantadas na UBS Chagas Pontes e contam com sistema de videoconferência, eletrocardiograma, internet de alta velocidade e prontuário eletrônico. Além das 13 especialidades já disponíveis, foram incorporadas geriatria, alergologia e gastroenterologia.

Atualmente, o Saúde AM Digital soma 87 salas em 33 municípios, além de unidades em Manaus, oferecendo teleconsulta, telediagnóstico e integração com o Sisreg, permitindo que pacientes agendem consultas, recebam prescrições médicas e tenham resultados de exames de forma remota.

A novidade já trouxe benefícios diretos. O agricultor Jaime Saldanha, de 53 anos, realizou um exame de eletrocardiograma na unidade e aprovou a experiência:

“Foi muito bom para nós aqui no município. Nunca tivemos esse serviço e achei muito legal fazer o exame de forma digital. Foi rápido e na mesma hora já peguei o resultado. Antes tínhamos que ir para Manaus e hoje fazemos aqui mesmo em Canutama”, disse.

Além da entrega das salas de Telessaúde, o governo realizou outras ações de reforço na saúde local. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-RCP) distribuiu 52 caixas de hipoclorito de sódio (2,6 mil frascos), destinadas ao tratamento da água para consumo humano durante o período de estiagem. Também foi reinaugurado o prédio da Gerência Municipal de Endemias, revitalizado em parceria com o Estado, e entregue um carro e uma motocicleta para dar suporte ao combate a endemias.

A solenidade contou com a presença dos deputados federais Fausto Júnior e Silas Câmara; dos deputados estaduais Cabo Maciel e Adjuto Afonso; do prefeito de Canutama, Zé Roberto; e do prefeito de Tapauá, Gamaliel Andrade.