Amazonas

Wilson Lima inaugura Telessaúde em Novo Airão e amplia serviços de saúde e inclusão social

Com a nova telessala e o serviço de telediagnóstico, os moradores passam a ter acesso a consultas especializadas.

Por Jonas Souza

12/09/2025 às 17:56

Notícias do Amazonas  – O governador Wilson Lima inaugurou nesta sexta-feira (12/09) a estrutura de Telessaúde do Programa Saúde AM Digital em Novo Airão, município localizado a 115 km de Manaus. Com a nova telessala e o serviço de telediagnóstico, os moradores passam a ter acesso a consultas especializadas sem precisar se deslocar à capital.

“Antes o paciente tinha que ir até a capital para receber uma consulta especializada. Agora faz aqui. São 17 especialidades disponíveis, incluindo dermatologia, ginecologia e ortopedia. Quando o paciente é atendido, os exames já vão automaticamente para o celular pelo aplicativo. E com a sala de telediagnóstico, em até 10 minutos entregamos o laudo de um eletrocardiograma, por exemplo”, destacou o governador.

Com a implantação das duas telessalas na Unidade Básica de Saúde (UBS) João Brasilino, no bairro Novo Horizonte, Novo Airão passa a integrar o Saúde AM Digital, que já atende 34 municípios e 88 telessalas no Amazonas. As salas contam com equipamentos de videoconferência, internet dedicada, sistema de prontuário eletrônico e aparelhos para exames, incluindo eletrocardiograma (ECG), eletroencefalograma (EEG), monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA), holter e raio-x.

A aposentada Lucilene Veira da Silva, 58 anos, foi uma das primeiras pacientes a utilizar o serviço e elogiou a iniciativa. “Eu achei ótimo. Sempre tive vontade de passar pelo neurologista. Agradeço a Deus e ao nosso governador, porque nossa cidade está evoluindo na saúde sem precisar sair daqui”, afirmou.

O programa também disponibiliza o aplicativo Saúde AM Digital, que reúne histórico do paciente, resultados de exames e prescrições médicas, e conta com inteligência artificial para atendimento via WhatsApp, no número (92) 3190-1504.

Vigilância em saúde

Durante a agenda em Novo Airão, o governo reforçou ações de prevenção de doenças relacionadas à estiagem com a entrega de 24 caixas de hipoclorito de sódio a 2,5%, totalizando 1,2 mil frascos para tratamento de água. De janeiro a setembro, já foram distribuídas 3,8 milhões de unidades do produto em todo o estado, por meio dos Agentes Comunitários de Saúde.

Inclusão social e acessibilidade

Na ocasião, a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEPcD) entregou cinco cadeiras de rodas posturais para pessoas em situação de vulnerabilidade, dentro do programa Inclusão sobre Rodas, criado em 2024 e financiado com R$ 1,9 milhão do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS). O programa garante apoio a cidadãos com baixa mobilidade ou deficiência, promovendo inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

