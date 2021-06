Wilson Lima inaugura usina de oxigênio em Novo Airão

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, inaugurou, neste sábado (19/06), a usina de oxigênio instalada no Hospital Geral de Novo Airão (município a 115 quilômetros de Manaus). O equipamento, com capacidade de produção de 18 mil metros cúbicos de oxigênio por hora, foi doado pela OPY Health em parceria com o Banco da Amazônia (Basa) e atende 100% da demanda atual do hospital e da casa de parto humanizado.

Continua depois da Publicidade

“A inauguração da usina de oxigênio é importante para dar autossuficiência ao hospital. Novo Airão não vai mais depender de estar trazendo cilindros da capital ou de outros municípios. Terá os cilindros apenas como backup. Isso é importante para dar tranquilidade e segurança na estrutura hospitalar do município”, enfatizou o governador.

A usina irá abastecer os 26 leitos da unidade hospitalar, que recebeu nova estrutura de rede de gases medicinais garantindo a oferta do insumo nas enfermarias, centro cirúrgico, sala de fisioterapia e na ala de isolamento para pacientes com Covid-19, conforme explicou a diretora do hospital, Thayanne Azevedo.

“Com essa capacidade da usina, que supre até 50 leitos, além do que nós temos, vai ajudar muito porque antigamente tínhamos barreiras logísticas. Levava em média de seis a sete horas para ir, pegar oxigênio e retornar para o município. Estando aqui, a gente consegue fazer um planejamento maior e consegue atender uma demanda bem maior de oxigênio”, afirmou a diretora.

Continua depois da Publicidade

Seguindo as diretrizes do Plano de Contingência para o Enfrentamento da Covid-19, a Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), trabalha para garantir que, em uma eventual terceira onda, a oferta de oxigênio seja capaz de atender à demanda com segurança, ampliando a capacidade de produção e de armazenamento de oxigênio na rede estadual de saúde.

O Governo adquiriu, em 2021, cinco usinas de oxigênio para o interior do estado, duas delas já entregues aos municípios de Manicoré e Humaitá, e as outras três aguardando entrega pelo fornecedor, para instalação em Envira, Borba e Boca do Acre.

Continua depois da Publicidade

A intenção do Estado é adquirir 30 usinas no total, que irão se somar às 39 que já estão em funcionamento na capital e no interior, tornando os municípios autossuficientes.

Durante à visita a cidade de Novo Airão, o governador Wilson Lima acompanhou a vacinação contra a covid-19, entregou cheques do Programa Crédito Solidário, 739 cestas básicas para pescadores que foram atingidos pela pandemia e pela cheia histórica que afeta o Estado, kits escolares e fardamentos para 1.617 estudantes do municípios e crédito aos feirantes do município.

Continua depois da Publicidade

O governador anunciou novas obras de infraestrutura no município e uma nova linha de crédito da Afeam para alunos e ex-alunos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Assistência – Em Novo Airão, o governador Wilson Lima também inaugurou dois espaços voltados para a rede socioassistencial do município. A população contará com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Os locais trabalham com a prevenção de situações de vulnerabilidade social e as consequências ocasionadas pelo risco social, envolvendo esforços do município e do Governo do Estado.