Wilson Lima inicia entrega de mais de 9 mil cartões do Auxílio Estadual em Manacapuru

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, deu início, nesta quinta-feira (02/12), à entrega de 9.189 cartões do Auxílio Estadual permanente para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus). O município tem a maior quantidade de famílias beneficiadas pelo Auxílio em todo o interior do estado. Os recursos injetados na economia de Manacapuru somam R$ 1.378.350,00 por mês, e R$ 16.540.200,00 por ano.

Continua depois da Publicidade

Wilson Lima destacou que os recursos provenientes do benefício vão movimentar a economia local. “Isso vai gerar resultados muito positivos para toda a sociedade. A gente garante que as pessoas mais vulneráveis tenham comida na mesa e, ao mesmo tempo, faz circular o dinheiro na economia local, movimentando o comércio e ajudando a gerar empregos. Eu tenho um carinho muito grande por esse programa, porque ele faz a diferença na vida das pessoas e ajuda a alimentar os que mais precisam”, disse.

A titular da Secretaria de Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, destacou que a maioria das famílias atendidas pelo Auxílio Estadual em Manacapuru é chefiada por mulheres.

“Quase a totalidade é formada por mulheres chefes de família, e a maioria delas também dirige a família sozinha, sem a ajuda de um companheiro. Então vivem basicamente do Bolsa Família, de um ou outro trabalho informal, e R$ 150 podem, sim, fazer uma grande diferença para alimentar a família durante alguns dias do mês”, observou a secretária.

Continua depois da Publicidade

A cerimônia que marcou o início da entrega de cartões no município contou com a participação dos deputados estaduais Saullo Vianna, Tony Medeiros, Angelus Figueira, Cabo Maciel e Abdala Fraxe, além de secretários estaduais e vereadores de Manacapuru.

Até o final desta quarta-feira (1º/12), 194 mil cartões haviam sido entregues em Manaus e em mais 34 municípios do interior, o que representa mais de 64% do total de 300 mil benefícios. Com o início da distribuição em Manacapuru e Novo Airão, nesta quinta-feira, chega a 36 o total de cidades do interior alcançadas pelo Auxílio.

Continua depois da Publicidade

Entrega de cartões – A população de Manacapuru tem dois postos de atendimento no município: a Escola Estadual André Vidal de Araújo, na rua Gaspar Fernandes, 569, Centro; e a Escola Estadual Jamil Seffair, no boulevard Pedro Rates de Oliveira, s/n°, no bairro Terra Preta.

As entregas acontecerão no período de cinco dias, em ordem alfabética. Hoje (02/12) e amanhã (03/12), o atendimento acontece das 8h às 16h. No sábado (04/12), das 8h ao meio-dia. No domingo (05/12) não haverá atendimento. As entregas voltam na segunda (06/12) e na terça-feira (07/12), das 8h às 16h. Para saber o dia e local do recebimento do cartão, o beneficiário pode acessar www.auxilioestadual.com.br.

Continua depois da Publicidade

Para receber o cartão, os contemplados devem comparecer aos locais de entrega com documento de identificação com foto e CPF (originais).

Ajuda necessária – Mãe de sete filhos, o mais novo com apenas 22 dias de vida, a autônoma Lucineia de Souza, 32, ajuda o marido agricultor na plantação de hortaliças para garantir o sustento da família. Ela conta que o recurso do Auxílio Estadual vai possibilitar a compra de alimentos todos os meses.

“É muito boa essa ajuda, graças a Deus, chegou na hora certa. Tem dias que a vida do interior é muito sofrida, tem dias que a gente não tem R$ 150 para comprar as coisas que faltam. Por isso que está sendo uma ajuda. O governador está fazendo isso pela gente, que muitas vezes ninguém faz, e ele está fazendo”, disse Lucineia, que já saiu da Escola Estadual André Vidal de Araújo com o cartão desbloqueado, pronto para ser utilizado no comércio local.

Distribuição – Nos 62 municípios do Amazonas, o objetivo é alcançar 300 mil famílias. No interior, dos 141 mil cartões previstos, 63 mil já foram distribuídos às famílias beneficiadas. Na capital, do total de 158 mil, 131 mil já foram entregues.

Além de Manaus e de Manacapuru, o Auxílio Estadual permanente já chegou a Novo Airão, Itacoatiara, Rio Preto da Eva, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Manaquiri, Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, Tonantins, Tefé, Careiro da Várzea, Iranduba, Itapiranga, Silves, Alvarães, Maués, Parintins, Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Japurá, Maraã, Uarini, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Urucará, Urucurituba e Coari.

Auxílio Estadual – O programa, criado pelo governador Wilson Lima, é coordenado pela Seas e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), com a colaboração de outras secretarias estaduais.

O Auxílio Estadual é considerado o maior programa estadual de distribuição de renda da história do Amazonas e vai atender 300 mil pessoas com uma ajuda financeira mensal de R$ 150, de forma permanente.

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

Para a entrega do cartão, está sendo utilizado o aplicativo Sasi. Serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário com o cartão Auxílio Estadual recebido e documentação em mãos.

* Com informações da assessoria de imprensa